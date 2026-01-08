Nebezpečný muž loni opakovaně utekl z Bohnic, prohřešky se bude zabývat soud

„Začátkem prosince jsme v této souvislosti podávali návrh na podání obžaloby na státní zastupitelství pro Prahu 8 pro trestný čin maření úředního rozhodnutí,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí pražských policistů Jan Daňek.
Následně doplnil, že na muže je nadále ve vazbě. Za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání muži hrozí až dvouletý trest.
Muž byl při svých útěcích z bohnické nemocnice příčetný a tedy odpovědný za své konání, doplnil Daňek.
Mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 7 Jana Humeni potvrdila serveru Novinky podání žaloby. „Mohu potvrdit, že na zdejší soud byla 16. prosince 2025 podána obžaloba pro maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Hlavní líčení v této věci již bylo nařízeno,“ sdělila.
Muž, který napadl šest lidí včetně policisty a jednoho člověka zavraždil, má diagnostikovanou schizofrenii. Trpí bludy a halucinacemi. Po vraždě skončil v bohnické psychiatrické léčebně. Tam se však 10. října nevrátil. Muže se podařilo najít o den později v parku u hlavního nádraží.
Vrah Yaroslav Yarynych vraždil v komunitě lidí bez domova. U holešovického nádraží pak pobodal muže, který přežil jen díky včasnému zásahu záchranářů. Následující dny zaútočil na dalšího muže dřevěnou násadou.
Následovalo napadení ženy s kočárkem, na kterou útočil sekerou. O den později zaútočil na další dva lidi v Kunratickém lese, kde mlátil muže trubkou do hlavy. Pak zaútočil i na policistu.