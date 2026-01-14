Obvodní soud pro Prahu 8 vyhověl návrhu psychiatrické nemocnice, státní zástupkyně se podle Cimbaly s návrhem plně ztotožnila. „V daném případě bylo nade vší pochybnost prokázáno, že původně uložené ochranné léčení ve vztahu k osobě, která se mu podrobovala, neplnilo svůj účel,“ uvedl mluvčí.
Muž předloni v lednu napadl dva lidi v pražském Kunratickém lese a zaútočil sekerou na ženu s kočárkem v Hostavicích. Při výslechu se pak přiznal k vraždě muže nalezeného dříve u Kyjského rybníka.
Případ kriminalisté odložili, protože podezřelý byl v době spáchání činů podle znalců nepříčetný, byla mu soudem nařízená ústavní ochranná léčba. Vykonával ji v nemocnici v Bohnicích, odkud ale dvakrát utekl. Poprvé se nevrátil z povolené vycházky, podruhé přelezl plot.
Nepříčetný vraždil a utíkal z Bohnic. Žalobkyně navrhla soudu cizince vyhostit
Podle návrhu nemocnice hrozilo, že kdyby muž znovu utekl, vznikla by u něj kvůli nedostatku lékařské péče tzv. dekompenzace a mohl by ohrožovat své okolí. „S ohledem na kombinace duševních chorob, zneužívání návykových látek a situaci, kdy se tato osoba úmyslně snažila vymanit z působení odborné lékařské péče, bylo riziko dekompenzace shledáno jako vysoké a bylo možné dospět k závěru, že původní řádně uložené ochranné léčení skutečně svůj účel neplní,“ uvedl Cimbala.
Podle trestního řádu může soud ochranné léčení změnit na detenci právě v případě, kdy léčení nevedlo ke splnění účelu kvůli chování osoby, na níž je léčení vykonávané, a zároveň přeměnu vyžaduje ochrana společnosti.
Obvodní soud se zabývá i útěky muže z nemocnice, za maření úředního rozhodnutí ho žalobkyně navrhuje vyhostit na deset let z Česka. Hlavní líčení bude pokračovat výslechem znalkyně 26. ledna.
Pacienta léčebny, který se zmizel během vycházky za rodinou, našli mrtvého
Detence
Zabezpečovací detence chrání společnost před zvlášť nebezpečnými duševně nemocnými lidmi i před lidmi závislými na návykových látkách, u kterých nepostačuje ochranné léčení v psychiatrických ústavech.
První detenční ústav v Česku vznikl v lednu 2009 v areálu brněnské vazební věznice, od února 2013 funguje detence i v opavské věznici. Třetí detenční ústav vznikl v lednu 2022 v pražské pankrácké věznici. Detenci soud ukládá na neurčitou dobu a opakovaně přezkoumává, zda trvají její důvody.