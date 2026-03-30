„Dalo se tomu předejít.“ Pěstounka zavražděné holčičky řekla, co předcházelo tragédii

Autor: votr
  14:22
Smrti holčičky na pražském sídlišti, z jejíž vraždy je obviněný její otec, se dalo zabránit, říká dívčina dlouhodobá pěstounka, s níž hovořila televize CNN Prima News. Podle ženy se otec děvčete dlouhodobě léčil na psychiatrii kvůli agresivitě a drogám.

Pěstounka se o malou dívku starala zhruba rok a půl. Vytvořily si za tu dobu velmi silné pouto.

Vrátit dítě do péče jejímu otci bylo pro ni velmi náročné. Snažila se upozornit úřady, že to není pro holčičku bezpečné a že to může skončit špatně.

Rukavice leží poblíž pražského sídliště, kde došlo k tragické vraždě dítěte. (25. března 2026)
Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodne o vazbě pro muže, kterého kriminalisté obvinili z vraždy dítěte v pražském Braníku. (27. března 2026)
„Upozorňovala jsem, že to není v pořádku,“ tvrdí. „Že oba dlouhodobě užívali drogy, prošli několika psychiatrickými léčeními. Jenže jakmile biologický otec psychiatrickou léčbu ukončil, domáhal se toho, že chce malou do péče,“ vysvětluje pěstounka.

Otec údajně výchovu vůbec nezvládal a dlouhodobě si na náročnost výchovy dítěte i stěžoval. Podle něj malá zkoušela, co vydrží jeho nervy.

Pěstounka upozorňovala marně

Podle písemného vyjádření pěstounky, které zaslala CNN Prima News, byla nezletilá už od narození v pěstounské péči. „Matka odešla z porodnice již bez dítěte a odůvodnila to tím, že nemá kde bydlet. Biologický otec nebyl zapsán v rodném listě, protože v té době podstupoval nařízený výkon ústavního ochranného léčení v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice, následně v Bohnicích,“ napsala pěstounka.

Matka podle ní svou dceru navštívila třikrát během prvního roku života. Užívání návykových látek negovala, zjevně ale byla pod vlivem antidepresiv. Byla i údajně několikrát hospitalizována z důvodu depresí. Následně kolem prvních narozenin byla malá svěřena soudem do pěstounské péče.

Během tohoto otec plnil ústavní léčení, užíval předepsanou medikaci a abstinoval. „Po ukončení léčby se nechal zapsat do rodného listu a také dostal práci v chráněné dílně. Díky tomu získal sociální byt, kam se s partnerkou přestěhoval,“ popsala žena.

Poté se snažil právními kroky získat kontakt s dcerou a časem i předání do osobní péče. Kontakty probíhaly společně s matkou. V této době se partneři vůči sobě údajně chovali afektovaně, což vedlo až k jejich rozchodu a oddělenému bydlení. Kontakty s dcerou probíhaly také samostatně.

Po čase se k sobě partneři vrátili a absolvovali párovou terapii. Otec stále usiloval o získání dcery do péče, ale matka se k ní nadále mateřsky nevztahovala, přestože se měla stát hlavní pečující osobou.

Pěstounka marně upozorňovala, že tento vztah není v nejlepším zájmu dítěte. Po vyjádření soudního znalce, že otec je i přes své psychiatrické onemocnění schopen péče o dítě, byla nezletilá rozsudkem svěřena do péče obou rodičů. Nezletilé holčičce bylo v té době už 2,5 roku.

„Byla komunikativní, roztomilá, usměvavá holčička, zdravotně i psychomotoricky naprosto v pořádku,“ uvedla pěstounka. Po převzetí dítěte s ní zůstali rodiče v kontaktu. Matka téměř celou dobu od narození dcery nepracovala, většinu času byla v pracovní neschopnosti z důvodu psychických obtíží, nyní docházela ambulantně na terapii.

Otec sdílel, jak je péče o dceru náročná, jak jsou stále unavení. Pěstounka se snažila o morální podporu a zvyšování rodičovských kompetencí. Nezletilou podporovala i materiálně. Nabízela rodičům i odlehčení formou víkendového hlídání. Před nedávnou dobou, cca po šesti měsících, otec kontakt s pěstounkou bez vysvětlení přerušil. A následně se stala ona tragédie.

„Prostě mě to položilo“

„Co jsme spolu naposledy mluvili, tak mi přišly dvě zprávy. Otec psal, že přerušuje veškerý kontakt. Že to bude v zájmu nás všech. A že si myslel, že už jsem to dávno pochopila, že už to takhle dál nejde,“ popsala pěstounka. Od té chvilky měla pocit, že něco není v pořádku.

Po zhruba pěti měsících, kdy byla dívka u biologických rodičů, se žena dozvěděla o tragédii. Z vraždy dítěte je obviněný její biologický otec, kterého soudce poslal do vazby.

„Prostě mě to položilo,“ přiznala pěstounka. „Myslím si, že tomu všemu by se dalo předejít, kdyby mě někdo vyslyšel,“ dodala k tragédii.

Biologický otec nepůjde k soudu poprvé. Má již za sebou napadení veřejného činitele nebo byl souzen kvůli drogám. Pokaždé ovšem vyvázl jen s podmínkou. Za brutální vraždu dcery mu hrozí výjimečný trest.

