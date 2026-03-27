Soud rozhoduje o vazbě pro muže obviněného z vraždy dítěte

Otřesný čin se podle informací iDNES.cz odehrál v Praze 4 v lesoparku poblíž obchodního centra u Novodvorské ulice, což ve čtvrtek redakci potvrdil mluvčí pražské policie Jan Daněk.
Podle policejního vyšetřování nezletilou dívku zabil její příbuzný, přičemž oběť i obviněný bydleli společně v bytě nedaleko místa činu.
Blesk informoval, že obětí byla zhruba tříletá holčička. CNN Prima News uvedla, že podezřelým z vraždy dívky předškolního věku je její otec, který byl pod vlivem drog.
Policisté s ohledem na trestní řízení a věku poškozené podrobnější informace neposkytli.