Za zištnou vraždu dívky dostal mladík 20 let. Parazit, řekla o něm žalobkyně

„Chtěl bych se omluvit rodině a přátelům zesnulé Karolíny, především jejímu otci. Nesmírně toho lituji. Nejvíc na celé věci mě asi mrzí, že jsem mu koukal do očí a nedokázal říct, co se přesně stalo. Štve mě, že jsem mu neřekl pravdu, že jsem mu lhal, že jsem ho tahal za nos. Nemůžu se s tím smířit,“ prohlásil v závěru hlavního líčení obžalovaný Stanislav Porembski, třiadvacetiletý mladík bez práce, který je nyní ve vazbě.

Na jeho adresu padaly v jednací síni nelichotivé výrazy. Státní zástupkyně ho označila za parazita, zmocněnec pozůstalých za cynika.

„Obžalovaný byl parazit, příživka, která se přiživovala na poškozené, na jejích penězích. Nedělal nic, jenom si užíval její peníze a užíval si je v plné míře hlavně poté, co ji zabil,“ uvedla žalobkyně Jana Murínová.

„Chtěl bych se pozastavit na cynismem pana obžalovaného. Předstíral, že Karolína žije. Nejen vůči jejímu okolí, ale dokonce vůči jejímu otci. Neměl ani tu trochu studu se s ním sejít, nechat si zaplatit večeři a do očí mu tvrdit, že neví, kde Karolína je, co se s ní stalo. Vystupoval tak, že i on po ní pátrá, že i jeho by to zajímalo. To je mimořádná otrlost, s jakou jsem se ještě nesetkal,“ podotkl zmocněnec dívčiny rodiny.

Podle obžaloby došlo k vraždě poté, co Porembski uviděl svou bývalou přítelkyni v parku s jiným mužem a uvědomil si, že je jejich rozchod definitivní a bude se muset od ní v krátké době odstěhovat. Doma se pak pohádali.

Předsedkyně senátu Tereza Staňková v pondělí uvedla, že dívka byla po hádce s expartnerem prokazatelně udušena, ale nepodařilo se zjistit, jakým způsobem.

„Podle znalce nebyly na jejím těle nalezeny žádné stopy násilí, žádné zranění. Jediné, co víme, je, že byla udušena. Mohlo k tomu dojít i ve spánku, kdy například došlo k překrytí dýchacích cest polštářem,“ uvedla soudkyně.

Cigareta s DNA pod tělem oběti

„Následně ji zabalil do několika vrstev tvořených igelitovou zakrývací fólií, látkovým povlečením a igelitovou plachtou modré barvy, vše přelepil izolační páskou,“ zjistili kriminalisté.

Porembski měl nejprve nechat dívčino zabalené tělo u postele v ložnici. Pak ho údajně přenesl do přízemí domu, kde zůstalo několik dní ležet na chodbě.

Nakonec ho podle spisu odnesl do garáže, kde expřítelkyni pohřbil v připravené jímce a zasypal hlínou. Podle žalobkyně plánoval její ostatky ještě zabetonovat, ale už to nestihl. Státní zástupkyně připomněla, že pod nalezeným tělem dívky našla policie nedopalek cigarety s mladíkovou DNA.

Jeho neobvyklý a podezřelý noční pohyb se svítilnou upevněnou na čele zachytila kamera na sousedově domě. Mladík se podle žalobkyně k činu doznal znalcům při psychologickém a psychiatrickém zkoumání, kdy uvedl, že lituje toho, co spáchal.

U soudu se hájil tím, že ho dívka během jejich hádky v domě napadla krejčovskými nůžkami, proto ji v obraně odhodil, a pak zjistil, že po pádu na zem nedýchá.

Podle státní zástupkyně policie pokoj prohledala, ale zmíněné nůžky nenašla. Mladík neuváděl, že je někam odnesl. Tvrdil však, že má výpadky paměti, což žalobkyně označila za účelové.

Podle spisu Porembski po činu „vytvářel jménem poškozené komunikaci na sociálních sítích s cílem vyvolat dojem, že je stále naživu“ a vybral jí z účtu postupně celkem milion korun.

Peníze měl využívat k uspokojení svých potřeb – platil z nich třeba jízdy taxíkem, kredit na počítačovou hru, ubytování v hotelu, nákupy spotřebního zboží nebo oděvů, a to až do loňského 4. září, kdy ho zadržela policie.

Soud v pondělí poslal Porembskiho, již v minulosti trestaného, do vězení na 20 let. Jedinou polehčující okolností podle předsedkyně senátu je to, že se vraždy dopustil v mladém věku.

„Lítost si nechal až na poslední hlavní líčení. Rozumíme tomu, že tady byl otec paní poškozené, a kvitujeme, že se mu omluvil. Do té doby jsme u něj neviděli žádný náznak lítosti a sebereflexe,“ uvedla soudkyně.

Dodala, že mladík vzal život dívce, která měla před sebou celý život. Byla adoptovaná, její nevlastní rodiče jí maximálně podporovali.

Adoptivní matka dívce později zemřela, zůstal jí jen adoptivní otec a prarodiče. Soud v pondělí rozhodl, že je má mladík odškodnit celkovou částkou kolem 2,5 milionu korun.

„Jakmile budu zařazený do věznice a budu mít možnost chodit do práce, tak se budu snažit to co nejrychleji splatit. Doufám, že budu mít někdy časem možnost se vrátit a zařadit normálně do společnosti,“ prohlásil Porembski.