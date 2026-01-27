Zmlátil muže, okradl ho a nechal pomalu zemřít. Soud potvrdil mladíkovi 18 let

Autor: ČTK, iDNES.cz
  12:12aktualizováno  12:12
Dvacetiletý Slavomír Karchňák si odpyká 18 let vězení za trýznivou a zištnou vraždu staršího muže na Mladoboleslavsku. Trest mu v úterý pravomocně potvrdil pražský vrchní soud. Karchňák a jeho nezletilá přítelkyně chtěli od muže peníze. Když jim je odmítl dát, mladík ho zmlátil, prohledal dům a společně s dívkou odešel. Napadený umíral bez pomoci několik hodin, přičemž většinu času byl při vědomí.
Krajský soud začal projednávat kauzu Slavomíra Karchňáka (na snímku), který čelí obžalobě ze zištné a obzvlášť trýznivé vraždy staršího muže na Mladoboleslavsku. (7. srpna 2025) | foto: ČTK

„Obžalovaný napadl o 40 let staršího poškozeného brutálním způsobem, a to zjevně v době, kdy poškozený ležel na zemi. Šlo o mnohočetné, opakované násilí. Obžalovaný se nemohl v žádném případě spoléhat na to, že ke smrti nedojde,“ řekl předseda odvolacího senátu Martin Zelenka. Trest označil za přiměřený. Připomněl, že Karchňák je recidivista.

Šedesátiletý muž přišel o život loni 22. února ve svém domě v obci Horky nad Jizerou. Podle rozsudku mladé dvojici řekl, že žádné peníze nemá, a následně se strhla hádka. Karchňák muže opakovaně udeřil pěstmi, a když upadl na zem, mlátil ho do hlavy a kopal do hrudníku. Poté se neúspěšně pokoušel otevřít skříňový trezor. Odešel, aniž by masivně krvácejícímu muži poskytl pomoc.

Karchňák vysvětloval, že k muži v noci přišel se svou patnáctiletou dívkou proto, aby jej požádali o dvě stovky na taxík domů, když předtím všechny peníze utratili v hospodě. Tvrdil, že dostal zkrat poté, co na ně muž vytáhl zbraň, a že ho pouze několikrát udeřil pěstí. Úmysl vraždit nebo krást popíral.

Krajský soud začal projednávat kauzu Slavomíra Karchňáka (na snímku), který čelí obžalobě ze zištné a obzvlášť trýznivé vraždy staršího muže na Mladoboleslavsku. (7. srpna 2025)

„Je mi to líto, chtěl bych, aby mi soud změnil právní kvalifikaci na ublížení na zdraví. Kdybych to provedl tak, jak je to psaný, tak bych se k tomu přiznal, protože bych chtěl jít na dohodu o vině a trestu,“ řekl v úterý mladík soudu. Podle Zelenky ale Karchňák lituje jen sám sebe a nevztahuje se na něj ani žádná jiná polehčující okolnost.

„Pozoruhodná kriminální kariéra“

Mládež ze sousedství věděla, že muž má doma peníze a že je často rozdává mladým lidem jen tak, případně za protislužby či brigády. „Chodily k němu různé partičky a bezostyšně jej okrádaly. Bylo zřejmé, že si peníze tolik nechrání a že je snadné si tam k penězům přijít i nezákonným způsobem,“ podotkl státní zástupce.

Karchňák používal násilí už jako dítě, a to vůči spolužákům. Poté byl opakovaně ve vězení za násilnou i majetkovou trestnou činnost. Naposledy se dostal na svobodu pět měsíců před vraždou, v době skutku byl ve zkušební době podmíněného propuštění.

„Přes svůj nízký věk má obžalovaný za sebou pozoruhodnou kriminální kariéru,“ konstatoval státní zástupce. „Chtěl se zmocnit peněz za jakoukoliv cenu. Musel si být vědom intenzity, s jakou poškozeného napadl, toho, jak ho zrasoval. Nechal ho napospas v prochladlém domě s naprostou lhostejností k následku na životě a zdraví,“ dodal.

