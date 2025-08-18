Bodání do hlavy, uříznutý penis. Trest za brutální vraždu soka platí, řekl soud

Hlavními motivy byly podle pravomocného verdiktu žárlivost, vztek a snaha vykonat „zásadní pomstu“. Útočník podle obžaloby zasadil oběti tři bodné rány do hlavy a dalších 11 do hrudníku, břicha a ramen. V závěru útoku muži uřízl penis.
Druha exmanželky bodal do hlavy a uřízl mu penis. Soud cizinci potvrdil trest za vraždu
Napadený během několika minut zemřel kvůli krvácení z ran v plicích a srdci. Znalci útok označili za „smrtící, masivní a brutální“, muž podle nich neměl šanci přežít. Obžalovaný opakovaně tvrdil, že vraždu neplánoval a že jí předcházel konflikt. Nůž prý u sebe nosil pro vlastní obranu.
Soudy všech stupňů však dospěly k závěru, že pachatel se přišel na místo pomstít. „Ze všech okolností v jejich souhrnu vyplývá, že obviněný jednal od počátku s cílem poškozeného usmrtit, a tento úmysl pojal zcela jistě již v době předcházející samotnému útoku. Šlo o promyšlený a cílený útok, obviněný jednal ve snaze vykonat pomstu ve vztahu ke své bývalé ženě,“ konstatoval Nejvyšší soud.
Podobné argumenty muž uplatnil také v ústavní stížnosti, avšak bez úspěchu. „ÚS nezjistil porušení ústavně zaručených práv a svobod stěžovatele, a ústavní stížnost tak mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl jako návrh zjevně neopodstatněný,“ stojí v usnesení.
2. dubna 2024