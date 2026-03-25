Vražda dítěte na pražském sídlišti. Policie zadržela podezřelého muže

Podle Blesku byla obětí zhruba tříletá holčička a otřesný čin se stal v Praze 4 v lesoparku přiléhajícím k sídlišti za obchodním centrem v Novodvorské ulici. To ostatně potvrdil i zdroj iDNES.cz.
Web CNN Prima News uvedl, že podezřelým z dívčiny vraždy je její otec, uživatel drog.
Zdravotničtí záchranáři podle mluvčího Karla Kirse vyslali na žádost policie na místo posádku s koronerem.
„Případ řeší kriminalisté z oddělení vražd. Vzhledem k probíhajícím úkonům trestního řízení a věku poškozené nemůžeme sdělit žádné další informace,“ uvedl Daněk.
Vyjadřovat se nechce ani radnice městské části, která prostřednictvím svého mluvčího Aleše Berného odmítla případ komentovat.