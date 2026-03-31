Blížilo se to činnosti mafie, řekl soudce a potvrdil tresty za pohřbení muže v parku

Autor: iDNES.cz, ČTK
  14:22aktualizováno  14:22
Armén Richard Svoboda a Moldavan Oleg Fedorov si za vraždu jiného Arména v pražském parku a plánování další vraždy na Slapech odpykají 28 a 25 let vězení. Výjimečné tresty jim v úterý pravomocně potvrdil pražský vrchní soud, když zamítl jejich odvolání. Třetí obžalovaný, Ukrajinec Roman Osypčuk, půjde za mříže na 15 let. Muži vinu odmítali.
Pohřbením v parku na Vidouli skončilo před dvěma lety vymáhání dluhu po arménském občanovi. Kauzu v úterý začal řešit senát Městského soudu v Praze. (18. února 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

19 fotografií

„Činnost obžalovaných Svobody a Fedorova se blížila činnosti organizovaného zločinu, tedy mafie. Netvrdíme, že obžalovaní jsou mafiáni, ale ten způsob činnosti se tomu velmi blíží,“ uvedl předseda odvolacího senátu Michal Hodoušek. Výjimečné tresty označil za sice přísné, ale odpovídající.

„Jednalo se o dva velice závažné trestné činy, spáchané po předchozím uvážení, naprosto chladnokrevně, s dlouhou a mimořádně pečlivou přípravou a se zapojením více osob do realizace,“ shrnul soudce. Zároveň pochválil vynikající práci pražské policie na tomto případu.

Trest vyhoštění z ČR soudy Svobodovi a Fedorovovi na rozdíl od Osypčuka neuložily, protože oba mají v Česku dlouhodobé vazby i české občanství. Pozůstalým po zavražděném cizinci má dvojice společně uhradit celkem šest milionů korun.

Arménský restauratér Svoboda si podle verdiktu objednal vraždu svého někdejšího společníka a Fedorov ji provedl, a to v noci 4. května 2023 v lesoparku Vidoule v pražských Jinonicích. Oběť Fedorov do parku vylákal s pomocí své milenky, mladé Ukrajinky. Moldavan se společně s českým recidivistou Jiřím Seltenreichem na místě vydávali za policisty a Arména spoutali. Čecha soudy za jeho počínání už dříve potrestaly šestiletým odnětím svobody a uložily mu také ústavní protidrogové léčení.

Když Seltenreich odjel s autem přepadeného pryč, Fedorov spoutaného muže odtáhl k předem připravené jámě, hodil ho do ní a zahrnul ho zeminou. Obžaloba původně uváděla, že oběť pohřbil zaživa a že muž v zasypané díře zemřel až po několika minutách. Od tohoto tvrzení ale musely soudy ustoupit na základě závěru znalce, podle nějž je možné i to, že se Armén udusil už předtím kvůli pásce nalepené přes nos i ústa.

Podmínky pro spáchání druhé vraždy vytvářeli podle rozsudku Svoboda, Fedorov a vycvičený voják Osypčuk v listopadu a prosinci 2023. Oběť chtěli vylákat na Slapy, a to – stejně jako v prvním případě – za pomoci milenky Fedorova, která v kauze vystupovala jako svědkyně. S mužem si sice dala schůzku, ten ale přišel se svým bratrem, což mu zřejmě zachránilo život. Tři týdny poté zadrželi Svobodu a Fedorovova policisté.

Svoboda, který žije v ČR přes deset let, označil už dříve obžalobu za spekulaci a některé svědky za lháře. Popřel, že je mafiánem, a odmítl, že ke změně svého původního jména na české měl jiný důvod než snazší jednání s místními úřady. Fedorov připustil, že na místě vraždy byl, Arména ale podle vlastní verze událostí v pořádku předal muži jménem Michail a odjel. Tvrdil, že Michaila už od té doby nikdy neviděl a že Svoboda s věcí nemá nic společného.

31. října 2025

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.