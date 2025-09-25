Mordparta objasnila vraždu seniora v Kunraticích, v gangu cizinců byli i mladiství

Matěj Svěrák, ČTK
  13:42aktualizováno  15:35
Policie zadržela sedmičlennou skupinu vykradačů a násilníků, která podle ní stála za srpnovou vraždou seniora v pražských Kunraticích. Dva muže zadržela česká policie, zbývající pětici chytli policisté v zahraničí na základě evropského zatýkacího rozkazu. Gang se skládal i ze dvou mladistvých.

KRIMI

Gang si podle šéfa pražské mordparty Aleše Stracha tipoval staré lidi kvůli loupežím a na území Česka se dopouštěl majetkové i násilné trestné činnosti. Dva členové skupiny jsou mladiství.

Dvojici z tohoto gangu policie zatkla v Česku a obvinila je z loupeže, za což jim hrozí maximálně 12 let za mřížemi. Další pětice podezřelých se aktuálně nachází v Rumunsku a Maďarsku, odsud budou následně převezeni do Česka.

„Vražda českého seniora byla obzvláště surová a trýznivá, z toho důvodu zadrženým hrozí i výjimečný trest odnětí svobody,“ sdělila policejní mluvčí Kristýna Zelinková.

Šéf mordparty popsal modus operandi

Vedoucí oddělení vražd Aleš Strach

„Byly tam dva způsoby, kterými páchali trestnou činnost. Jednak si vytipovávali starší lidi, kterým nabízeli řemeslné práce na jejich domech s tím, že uváděli nějakou nízkou cenu. Poté, co jim byla vyplacena záloha, se už neukázali, nebo tam udělali nějaké základní práce a pak chtěli několikanásobek toho, co si předtím řekli. Bylo tam občas i použití nátlaku nebo i násilí vůči těm osobám,“ popsal činnost skupiny šéf pražské mordparty Aleš Strach.

„V některých případech šli pak rovnou do toho, že tam spáchají loupež - to znamená vloupání do toho objektu a potom následně napadení těch lidí, co jsou vevnitř,“ sdělil.

Takto se podle něj stala právě i vražda v Kunraticích v noci na 15. srpna letošního roku: dva pachatelé se vloupali do seniorova rodinného domu, přičemž objekt znali díky vytipování předem a šli do něj cíleně.

Násilnou smrt osmdesátiletého muže vyšetřovali policisté od srpna. „Při prvotním šetření si policisté na místě povšimli vypáčených vstupních dveří, z čehož bylo patrné, že do domu někdo vnikl násilím. Vzhledem k tomu, že v jednotlivých pokojích domu bylo množství poházených a evidentně prohledávaných věcí, pojali kriminalisté podezření, že motiv tohoto násilného činu byl zejména zištný,“ dodala k případu Zelinková ve čtvrtek.

Podle tehdejších informací serveru Blesk policisté nalezli oběť v domě svázanou. Případ vyšetřovali kriminalisté z prvního oddělení.

Gang řádil i v dalších zemích střední a východní Evropy. Přepadávali osamělé seniory v Maďarsku a v Rumunsku, které si podle policistů důkladně vytipovali.

Podle Zelinkové rumunští, maďarští a čeští policisté v současnosti prověřují, jaké další zločiny gang konkrétně spáchal v jednotlivých evropských státech.

„Kriminalisté zjistili, že se jedná o organizovanou skupinu, která páchá násilnou i majetkovou trestnou činnost, a to jak na území České republiky, tak i v sousedních zemích. Díky perfektní spolupráci s maďarskými a rumunskými kolegy bylo zadrženo celkem sedm mužů, cizí státní příslušnosti, z čehož dva jsou mladistvého věku,“ podotkla policejní mluvčí.

V Česku gang podle Stracha spáchal desítky trestných činů. „V zahraničí máme zatím potvrzený jeden skutek: loupež v Rakousku, ale určitě jich bude víc. Teď jsme informovali okolní státy a čekáme na odezvy,“ zmínil.

Prvního podezřelého zjistili za den

Totožnost prvního z pachatelů se policistům podle Stracha podařilo zjistit už po 24 hodinách. Jaké konkrétní kroky k němu policii dovedly, neprozradil. Uvedl ale, že při pátrání pomohly analytické rozbory a také činnost znalců z různých kriminalistických odvětví.

Co všechno se z domu v Kunraticích ztratilo, budou kriminalisté zjišťovat v rámci trestního řízení. Strach zároveň popřel dřívější spekulace, že mezi pachatelem a obětí byla rodinná vazba.

Zadržení policisté naplánovali tak, že k němu došlo na všech územích a ve stejnou dobu, aby se zabránilo možnému útěku a vzájemné komunikaci mezi jednotlivými podezřelými. Podle Stracha bylo akci kvůli mezinárodnímu přesahu složitější koordinovat. „Nicméně musím říct, že kolegové z Rumunska i Maďarska nám vyšli maximálně vstříc a ta spolupráce byla skvělá,“ uzavřel.

Policejní auta před domem v pražských Kunraticích, kde se měla stát vražda. (15. srpna 2025)

Pro dvojici zadrženou v Česku státní zastupitelství navrhlo vazbu. Dalších pět podezřelých Rumunů, na něž byl vydaný eurozatykač, dopadla policie v Rumunsku a Maďarsku a pražští policisté budou usilovat o jejich předání do Česka. Tři jsou ze zadržených v zahraničí jsou rovněž obvinění z loupeže, dva pak z vraždy v Kunraticích, přičemž oba tito muži jsou dospělí.

Za vraždu spáchanou trýznivým způsobem a s majetkovým motivem jim tak lze v tuzemsku uložit 15 až 20 let odnětí svobody, případně výjimečný trest.

„Pokud budou souhlasit s vydáním k nám, tak je to otázka dá se říct 14 dnů. Pokud souhlasit nebudou, může se to protáhnout do několika měsíců,“ popsal Strach vydávání podezřelých.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License









