Policisté našli u Vršovického nádraží v autě granát, řidič byl pod vlivem drog

„Hlídka při prohlídce vozidla nalezla předmět připomínající granát. Pyrotechnik zjistil, že se skutečně jedná o granát jugoslávské výroby z roku 1975. Kolegové ještě našli několik sáčků s krystalickou látkou, kterou analyzují,“ popsal mluvčí pražské policie Jan Rybanský.
Policisté řidiče a zbylé tři spolujezdce zadrželi.
Policisté případ zatím vyšetřují jako spáchání trestného činu nedovoleného ozbrojování a vyslýchají svědky. „Není vyloučeno, že právní kvalifikace bude změněna,“ doplnil Rybanský.