Zřejmě se mu to jen zdálo. Řidič hlásil pád letounu, policisté a hasiči nic nenašli

Autor: syko
  16:32aktualizováno  16:32
Jeden z řidičů jedoucích ve čtvrtek dopoledne po dálnici D8 zburcoval policii i hasiče poté, co údajně viděl pád bílého stroje, pravděpodobně vrtulníku. Policie ani středočeští hasiči ale ani po několika hodinách pátrání nenašli jedinou stopu po údajném pádu stroje. Pátrala po něm i Letecká služba Policie ČR.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Policisté a hasiči po údajně havarovaném stroji pátrali několik hodin v okolí obce Zlosyň na Mělnicku, a to na zemi i ze vzduchu, ve 12:30 pak pátrání ukončili.

„Přijali jsme oznámení od jednoho z řidičů o možném pádu vrtulníku či letadla. Na místo jsme povolali Leteckou službu Policie ČR s vrtulníkem s termovizí. Posádka vrtulníku oblast propátrala, a to s negativním výsledkem. Ani po dvou a půl hodinách se nepodařilo najít nic, co by takové nehodě nasvědčovalo,“ sdělila serveru Novinky.cz policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Na východě Prahy se srazila dvě auta. Dva zranění, v akci byl i vrtulník

Mluvčí hasičského záchranného sboru Tereza Sýkora Fliegerová redakci IDNES.cz potvrdila, že na místě se skutečně nic nestalo. Volajícímu se to celé zřejmě jenom zdálo.

Kromě policejního vrtulníku s termovizí místo prohledávaly i drony, avšak bezúspěšně.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

