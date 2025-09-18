Všechny tramvaje v historii Prahy najednou. Kde a v kolik sledovat nedělní průvod 40 vozů

Tereza Hrabinová
  12:42aktualizováno  12:42
Tramvajový průvod jaký se běžně nevidí projede v neděli Prahou. K oslavám 150. výročí hromadné dopravy v Praze dopravní podnik vypraví 40 tramvají z různých období. Průvod povede koňka. Jedinečná podívaná začne v neděli ráno v Karlíně.
Na Mánesově mostě v Praze projel 18. července 2021 průvod historických i...

Na Mánesově mostě v Praze projel 18. července 2021 průvod historických i současných tramvají ke 130. výročí zahájení provozu první elektrické tramvaje v Čechách. | foto: ČTK

Slavnostní průvod historických tramvají Prahou připomněl 120 let od první jízdy
Na Letné v Praze projel 18. července 2021 průvod historických i současných...
Na Letné v Praze projel 18. července 2021 průvod historických i současných...
Průvod tramvají ke 140 letům provozu MHD v Praze zakončoval vůz hasičů.
6 fotografií

U příležitosti kulatého výročí pražské MHD vyjede do ulic mimořádný slavnostní průvod tramvají. K vidění budou vozy od nejstarších dochovaných modelů z časů Rakousko-Uherska až po nejmodernější typy současnosti.

V čele části kolony pojede muzejní vůz koňské dráhy, tažený koňmi – stejně jako při svém pražském debutu v roce 1875. Za ním se seřadí přibližně čtyři desítky tramvají: od dvounápravových historických „motoráků“, přes legendární „téčka“ a „káčka“, až po nízkopodlažní vozy dnešní doby. Některé absolvují celou trasu, jiné se připojí jen na její části.

Koňka vozila Pražany tři desetiletí. Naposledy vyjela před 110 lety

Praha si letos připomíná významné výročí – 150 let městské hromadné dopravy. Dopravní podnik hlavního města Prahy připravil řadu akcí, které oslaví tento milník a zároveň nabídnou pohled do historie i budoucnosti pražské dopravy.

  • Den otevřených dveří vozovny Hloubětín – veřejnost si bude moci prohlédnout novou tramvaj Škoda 52Ta další novinky. dpp.cz
  • Výstavy a tematické expozice – např. výstavní haly, expozice historických autobusů, trolejbusů a dalších vozidel. dpp.cz
  • Speciální vydání knih, dokumentů, her, sběratelské předměty, známky – vše ve znamení historie a současnosti pražské MHD. dpp.cz

Kde a kdy se připojit?

Program odstartuje dopolední výstavou všech zapojených tramvají přímo na trati v Sokolovské ulici, v úseku mezi zastávkami Urxova a Invalidovna. Výstava začne v 9:30 a potrvá do 11:00. Poté kolona vyrazí směrem na Florenc a dále do centra.

Průvod projede téměř dvanáctikilometrovou trasu centrem města a bude ho možné sledovat z řady atraktivních míst. Vozy dorazí do cílové smyčky Špejchar okolo 13:00, kde bude pokračovat fotografování a doprovodný program.

V souvislosti s akcí dojde k dočasným omezením tramvajového i automobilového provozu podél trasy. DPP doporučuje využít metro. K výstavě vozidel je vhodná linka B (stanice Křižíkova nebo Invalidovna), pro sledování průvodu v centru pak linka A (např. Staroměstská, Malostranská).

Jízdenky do jednotlivých vozů byly v prodeji od 5. září, v současnosti jsou už vyprodané.

Trasa tramvajového průvodu

Časový harmonogram

  • 9:30–11:00 Výstava všech tramvají na trati v úseku Urxova – Invalidovna
  • 11:00 Odjezd průvodu

Odhadovaný průjezd čela kolony jednotlivými místy:

  • 11:13 Florenc
  • 11:20–11:35 Náměstí Republiky (komentovaný průjezd)
  • 11:40 Čechův most
  • 11:50 Mánesův most
  • 11:55 Křižovnické náměstí
  • 12:00 Národní divadlo
  • 12:15 Václavské náměstí
  • 12:25–12:40 Senovážné náměstí – odstavení koňky
  • 13:00–14:00 Ukončení průvodu ve smyčce Špejchar

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hudba, tanec a setkávání pod širým nebem se po prázdninách vrací na ulice Prahy 3. Cyklus Pražský Montmartre nabídne každou zářijovou středu koncerty rozmanitých žánrů
na různých náměstích Žižkova.

vydáno 18. září 2025  12:35

