Za výbuch a požár skladu pyrotechniky na Berounsku kriminalisté obvinili dva muže

V Praskolesech hořela minulý rok v červnu výrobna a sklad pyrotechniky, způsobená škoda dosáhla podle vyšetřovatele požárů pět milionů korun. Sklad byl ve starším zemědělském areálu. Z budovy zbyly jen obvodové zdi. Co přesně vybuchlo, zatím policisté nezveřejnili.
Na obvinění upozornil web České televize. „Vyšetřování stále probíhá,“ uvedla mluvčí.
Velké požáry ve středních Čechách: vzplála výroba pyrotechniky a sklad
Hasiči na místě nalezli pyrotechniku a chemikálie. Několik hodin byli také evakuovaní obyvatelé okolních čtyř domů.
14. června 2024