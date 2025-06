Pravidla týkající se výdejních boxů Praha zformulovala už před třemi lety. Dosud měla jen neoficiální status.

Podle nových zásad je nejlepším řešením umísťování boxů dovnitř budov, například do vestibulů, obchodních pasáží, do chodeb veřejných budov či do hromadných garáží. Alternativou je zapuštění do plotu či fasády.

Pokud nic z toho není možné, doporučují zásady box umístit podél budovy či do podchodu. Na volném prostranství nesmí překážet chodcům, nesmí tvořit bariéru v rozhledu řidičů a také nesmí stát ve výhledu na kulturní památky.

Boxy mají podle pravidel působit nenápadně, zakázaná je velkoplošná reklama. Tvůrci pravidel preferují, aby společnosti tyto schránky sdílely. V opačném případě mají používat boxy stejné výšky a barvy s podobnými detaily, jako jsou různé sokly a římsy, aby mohly stát v řadě a vzájemně na sebe navazovaly.

Označení jednotlivých boxů logem by nemělo přesahovat deset procent plochy. Pokud jde o barvu konstrukce, doporučují se tóny šedé a šedobílé. Manuál navrhuje šest konkrétních odstínů.

Boxy by měly být bezbariérové a nemají stát ve svahu. Ještě před jejich instalací je nutné vyřešit parkování pro kurýry i zákazníky. Kolem boxů má zůstat pás o šířce jeden metr pro obsluhu schránek a dalších 1,5 metru pro pohyb chodců.

Počet samoobslužných výdejních boxů na balíky se letos v Česku zvýší z loňských dvanácti tisíc o přibližně tři tisíce. Vyplývá to z údajů, které firmy poskytly.

Společnost Zásilkovna letos plánuje zvýšení počtu Z-boxů na zhruba 5200 z loňských 4400, e-shop Alza loni zvýšil počet boxů o 700 na více než 2500 a letos plánuje přidat přes 1000 boxů. Přepravní společnost PPL má nyní v provozu téměř 2000 Parcelboxů a firma GLS má aktuálně 1005 samoobslužných míst, přičemž letos čeká výrazné rozšíření. Přibližně čtyři stovky boxů, které využívá i Balíkovna, má firma OX Point.

Podle marketingového výzkumu ResponseNow se doručovací boxy líbí 45 procentům Čechů. Přibližně 70 procent obyvatel na vzhledu boxů nezáleží.