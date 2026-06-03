Výdejny potravinové pomoci budou v Česku dále fungovat do konce roku 2028

Výdejny potravinové pomoci budou v Česku fungovat nejméně do konce roku 2028 a jejich kapacita se rozšíří do dalších 50 měst. Na konferenci o výsledcích původně tříletého projektu České federace potravinových bank v Benešově to dnes řekl její předseda Aleš Slavíček. Potravinové banky získávají potraviny z prodejen, od výrobců, farmářů, ze škol, z restaurací a hotelů. Takto získané jídlo poskytují potřebným, od roku 2023 výdejny rozdaly 5907 tun potravin.
V Česku funguje 261 výdejen potravinových bank. "V pátek jsme obdrželi právní akt na pokračování projektu, takže můžu oznámit, že máme peníze na další 2,5 roku, tedy do konce roku 2028," řekl Slavíček. Na projekt získala federace od ministerstva práce a sociálních věcí více peněz, proto se chystá počet výdejních míst zvýšit.
Od roku 2023 do letoška rozdaly potravinové banky 1,2 milionu balíčků. Přes 60 procent příjemců jsou rodiny s malými dětmi, řekl Slavíček.
Slavíček poděkoval obcím a městům, ve kterých už výdejní místa fungují, za spolupráci. Jsou to totiž místní sociální pracovníci, kteří rozhodují, komu se pomoc dostane. "Ti doporučují klienty do výdejen," řekl. Další vize projektu je podle Slavíčka zřídit do roku 2033 výdejní místa v každém městě v Česku.
Sociální pracovníci obcí díky aplikaci vidí, kdy balíčky s potravinovou pomocí dorazí a kolik jich bude. Na základě toho mohou své klienty do výdejen poslat a aplikace je pak upozorní, zda si balíček vyzvedli.
Loni se vybralo 17.400 tun potravin a drogerie, což bylo o 800 tun více než předchozí rok. Na provoz potravinových bank loni poskytla ministerstva zemědělství a práce a sociálních věcí dotaci 127 milionů korun, uvedl Slavíček.