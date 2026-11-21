Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) prověří páteční zásah policistů, kteří vyjížděli k muži zabarikádovanému v jednom z domů na Kladensku. Vyhrožoval, že si ublíží, a policisty napadl sečnými nástroji. Při zásahu byl postřelen, záchranáři ho odvezli do nemocnice, řekla dnes ČTK policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
Podle serveru iDnes.cz se incident stal ve Svinařově. Policisté podle Schneeweissové přijali kolem 3:30 na linku 158 oznámení od muže, že je ohrožen na životě. Na další otázky nereagoval a zavěsil. Na místo vyjeli policejní vyjednavači a zásahová jednotka. Muž byl ale v domě zabarikádovaný a s policisty nekomunikoval.
Podle Schneeweissové vyhrožoval, že si ublíží, navíc nebylo jasné, zda jsou uvnitř ještě další lidé. Policisté proto vstoupili dovnitř násilím. Muž proti nim vyrazil se sečnými nástroji. "Při zákroku museli policisté použít donucovací prostředky a jeden z policistů použil služební zbraň. Muži policisté poskytli první pomoc a záchranáři ho odvezli do nemocnice," dodala mluvčí.