Oznámení o možné přítomnosti výbušného zařízení obdržela škola v anonymním dopise. Ve schránce jej objevila ředitelka školy Anna Niklová. „Pravidelně každý den schránku vybírám a dnes tam bylo toto anonymní oznámení,“ uvedla pro redakci iDNES.cz
„Dopis měl podle dosavadních informací dorazit i na několik dalších pražských škol,“ uvedl po zahájení zásahu v ZŠ Marjánka policejní mluvčí Richard Hrdina. Policisté informaci ověřovali, nakonec se však nepotvrdila.
Základní škola byla evakuována a situaci na místě prověřovali policisté s pomocí pyrotechniků i speciálně vycvičeného psa. Zároveň pátrají po anonymním oznamovateli.
Po prohledání školy se však výhrůžka nepotvrdila a policisté na místě žádné nebezpečí neobjevili. Ve škole se nicméně hlídky rozhodly ještě nějakou dobu zůstat, podle Hrdiny totiž anonym v dopise uvedl i konkrétní čas údajně plánovaného výbuchu. „Čas, který uvedl však nyní sdělovat tisku nemohu,“ řekl policejní mluvčí kolem 11. hodiny.
Podle ředitelky se evakuace proběhla hladce. „Postupovali jsme přesně podle pokynů policie a hasičů, také jsme neprodleně informovali rodiče i městskou část Prahy 6,“ říká Niklová. „Děti vše zvládly, jsou zvyklé a znají postupy z nácviků různých krizových situací,“ dodává.
Nyní jsou již všichni zpátky ve třídách a škola se vrací k běžnému provozu, dodala před polednem.