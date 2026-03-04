Psal o vystřílení i semtexu. Za výhrůžky na internetu uložil soud muži podmínku

Třicátník Čejdík se trestného činu dopustil ve dvou případech. Nejprve v září 2023 zveřejnil v diskusi pod článkem na serveru Novinky.cz vyjádření ve znění: „Však jo, vystřílet to do jednoho zmrda, vyzývám k tomu samému!!! Sežeňte mi semtex a osvobodím Česko od Fialovy mafie!!“.
Článek se týkal trestního stíhání jiného člověka, který v internetových diskusích nabádal k útokům na vládu a poslance. V prosinci 2023 pak Čejdík zveřejnil další vyjádření pod fotografií na portálu Krimi zprávy, v němž mimo jiné formuloval přání vystřílet CNN jako redakci satirického časopisu Charlie Hebdo.
„Ve výměře trestu soud zohlednil jednak prohlášení viny obžalovaného a jeho celkový náhled na jeho trestnou činnost. Obžalovaný připustil, že to byl nejméně vhodný způsob řešení frustrace ze společenského vývoje, který vycházel z jeho tehdejšího psychického stavu a nadužívání návykových látek,“ uvedl Wažik.
Muž podle soudce prohlásil, že se stydí za slova a výhrůžky, které vyslal do veřejného prostoru. „Soud rovněž zohlednil, že se obžalovaný od doby spáchání trestného činu posunul v osobním životě, našel si práci, účinně se snaží řešit svou závislost na alkoholu a návykových látkách, pod jejichž vlivem příspěvky psal,“ uzavřel Wažik.
Obžalovaný se vzdal práva na odvolání. Státní zástupce si ponechal lhůtu na rozmyšlenou. Čejdíkovi na základě rozhodnutí soudu propadly dva mobilní telefony, z nichž své příspěvky psal. Probační úředník na něj má dohlížet po čtyřletou zkušební dobu podmíněného odsouzení.