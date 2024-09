Vykradli vás? Pomůžeme! 30% sleva na bezpečnostní dveře NEXT

Stali jste se i vy obětmi vloupání? Kontaktujte nás. Pomůžeme zabezpečit váš byt či dům před nezvanými hosty, aby se podobná zkušenost již nikdy neopakovala – nové bezpečnostní dveře NEXT od nás získáte se slevou 30%. Stačí, když předložíte protokol od policie o násilném vniknutí.

A jak se tedy zachovat, když se vrátíte domů a najdete váš byt či dům vzhůru nohama?

Bezodkladně se obraťte na policii

„Opravdu první, co se vyplatí udělat, když zjistíte, že vás vykradli, je bez dalšího odkladu kontaktovat policii. Do jejího příjezdu s ničím nehýbejte, nic neuklízejte neupravujte," Mohli byste totiž napáchat více škody než užitku.

Karty a doklady zablokujte

Pokud mezi ukradenými věcmi jsou doklady a platební karty, je nutné je ihned zablokovat, případně ověřit s vaší bankou stupně zabezpečení a možnosti zneužití karty a jednat dle doporučení. Nepodceňujte ani zablokování dokladů. Zcizení ihned nahlaste na policii či obecním úřadě. Ačkoliv jejich zneužití není zdaleka tak jednoduché jako v minulosti, stát se to bohužel stále může.

Vše si nafoťte a sepište

Po odchodu policie je dobré udělat vlastní soupis škod. I když policie pořídí své snímky z místa činu, i vy si vše vyfoťte. A to včetně detailů místa vniknutí. Zdokumentujte si vzniklá poškození. Sepište seznam ztracených věcí a nezapomeňte zaznamenat i věci které byly při vloupání poškozeny. Bude se vám to hodit pro policii i pro pojišťovnu. Připravte se na to, že u zcizených věcí budete muset doložit, že jste byli skutečně jejich vlastníky. Mějte k dispozici doklady o zakoupení, případně záruční listy. Vlastnictví lze dokázat také fotografiemi, svědectvím sousedů, případně podepsat čestným prohlášením.

Kontaktujte pojišťovnu

I nahlášení škody pojišťovně je třeba udělat co nejdříve. Budete zde muset doložit protokol od policie a také se bude hodit váš seznam zničených a poškozených věcí včetně fotodokumentace. Všechny doklady o zaplacení oprav si uschovejte pro případ potřeby.

Nezapomínejte na sebe

Nevítaná návštěva zloděje může představovat ovšem i ztrátu ve zcela jiném smyslu. Podle odborníků patří mezi nejhorší následky, se kterými se mohou oběti krádeže potýkat, zejména negativní dopady na psychiku poškozených. Proto v případě přetrvávajících úzkostí neváhejte vyhledat odborníka. Pamatujte, že péče o vaše psychické zdraví je možná důležitější než starost o majetek.

