Je to jedna z největších výluk metra v poslední době. Kvůli modernizaci zabezpečovacího zařízení přistoupil pražský dopravní podnik k týdenní výluce metra z Jižního Města do centra. Začala v sobotu a potrvá do neděle 10. srpna.

Výluka metra mezi Jižním Městem a centrem Prahy v srpnu 2025

Metro nejezdí mezi stanicemi Chodov a Muzeum a o víkendu 9. a 10. srpna nepojede až na Nádraží Holešovice.

Jak je zavedena náhradní doprava

V denním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava XC v trase Chodov – Muzeum – Hlavní nádraží. Na části magistrály mají autobusy vyhrazen zvláštní jízdní pruh. Ve špičkách autobusy jezdí v intervalu dvou až tří minut.

Nástupní stanice u hlavního nádraží je ve Wilsonově ulici pro noční autobusové linky číslo 905 směr Jižní Město, u Národního muzea pak v Mezibranské.

Prázdný tunel metra

Další autobusové linky jsou prodlouženy z Kačerova do centra. Konkrétně linky číslo 189, 196 a 215 jezdí ze zastávky Kačerov dále na Budějovickou, Pankrác, Pražského povstání, Vyšehrad, I. P. Pavlova a Muzeum až na Hlavní nádraží.

Linky 106, 113 a 157 ve směru od Krče zastavují i na Kačerově, Budějovické, Brumlovce a Pod Dálnicí. A v oblasti Jižního Města jsou posíleny i autobusy 125, 213 a 177.

Jako alternativní náhradní dopravu mohou lidé využít i tramvajovou linku 36 v trase Vozovna Pankrác - Náměstí Bratří Synků - I. P. Pavlova - Václavské náměstí - Florenc - Kobylisy- Vozovna Kobylisy.

Do kdy potrvá výluka

Provoz metra na lince C mezi stanicemi Chodov – Muzeum je přerušen do pátku 8. srpna a na víkend se ještě rozšíří. V sobotu 9. a v neděli 10. srpna 2025 metro nepojede mezi stanicemi Chodov – Nádraží Holešovice.

Metro mezi Jižním Městem a centrem začne jezdit opět v pondělí 11. srpna v 5 hodin ráno.

Jaký je důvod výluky

Důvodem největší výluky metra co do délky tratě a počtu dnů (od roku 2002, kdy metro zavřely povodně) je modernizace zabezpečovacího zařízení. Dopravní podnik uvedl, že výměna staničních a traťových zabezpečovacích zařízení metra je nutná pro plánované nasazení automatických vlaků. Nyní bude na trase C instalovat elektronická stavědla.

Tento důvod ale není jediným, kvůli kterému podnik v posledních letech dočasně zastavuje provoz na lince C. Za výlukami je i před lety zahájená výměna pražců nebo oprava stanice Florenc. Právě kvůli pokračující rekonstrukci stropní desky ve stanici Florenc nejelo metro C při předchozí výluce, která byla o posledním červencovém víkendu mezi stanicemi Hlavní nádraží a Vltavská.