Pražský hrad kupuje nové koše, mají odolat výbuchu. Vyjdou na 1,7 milionu

Autor: ČTK, iDNES.cz
  15:42
Pražský hrad kupuje do svého areálu nové odpadkové koše odolné výbuchu, za 14 kusů zaplatí 1,7 milionu korun. Koše má do poloviny prosince zajistit od britského výrobce česká firma Nides, která se specializuje na dodávky vojenské techniky. Uvedl to v neděli server iROZHLAS.cz. Podle prezidentské kanceláře je to standardní obměna, žádné aktuální riziko nezaznamenala.
Pohled na Chrám svatého Víta z ulice U Prašného Mostu. V popředí je Císařská...

Pohled na Chrám svatého Víta z ulice U Prašného Mostu. V popředí je Císařská konírna, sloužící jako obrazárna. | foto: Jakub Pokorný, MF DNES

Vizualizace nového kontrolního stanoviště u Pražského hradu, na Hradčanském...
Nové odpadkové koše v pražském metru.
Začalo odstraňování zábran proti vjezdu známé jako ježci u kontrolního...
Vizualizace nového kontrolního stanoviště u Pražského hradu, u Prašného mostu....
50 fotografií

„Bezpečnostní opatření areálu Pražského hradu neustále optimalizujeme tak, aby byla návštěva kohokoliv nejen příjemná, ale i bezpečná,“ sdělil serveru mluvčí prezidentské kanceláře Filip Platoš.

Podle faktury zveřejněné v registru smluv Správa Pražského hradu objednala 14 košů odolných výbuchu – osm po 68 tisících korun a šest prémiových po 121 tisících korun chránících před velkým množstvím výbušnin i střepin. Sloužit ale mohou také jako odkladiště pro podezřelé balíky do doby, než na místo dorazí pyrotechnická služba. Server uvedl, že mluvčí na dotaz, zda nové „zodolněné“ koše nahradí ty běžné, které by explozi nevydržely, odpověděl, že v areálu Hradu jsou umístěny různé druhy odpadkových košů. Další podrobnosti z bezpečnostních důvodů odmítl říci.

Probíhá úprava vstupů i kontrolních stanovišť

Dodavatele Hrad podle Platoše vybíral na základě kritérií doporučených policejními pyrotechniky či útvarem pro ochranu prezidenta. Firma Nides spolupracovala například s ministerstvem obrany nebo Policejním prezidiem.

Už žádné „Zemanovy boudy“. Takhle to nově bude vypadat u kontrol na Hradě

Správa Pražského hradu letos na jaře také začala s úpravou vstupů. Stavbaři instalují výsuvné sloupky, které nahradí zábrany proti vjezdu, známé jako ježci. Na instalaci sloupků pak navážou nová kontrolní stanoviště pro policisty. V soutěži na návrh kontrolních stanovišť u Hradu uspěl pražský Atelier HRA. Příští rok by se měl otestovat první prototyp přístřešku, následně mají být vyměněny u všech vstupů. Přístřešky budou podle Správy Pražského hradu chránit před sluncem i deštěm, lze je snadno přemístit, libovolně redukovat nebo rozšiřovat o přídavné moduly.

Odolné koše jsou také v metru

Odpadkové koše odolné výbuchu jsou také v pražském metru. Tam byly nejprve odstraněny všechny staré nádoby na odpadky po teroristických útocích na americká města 11. září 2001. Bezpečnostní experti je totiž považovali za hrozbu, lze do nich totiž snadno umístit bombu.

Až po osmi letech se v podzemce objevili odolnější nástupci. Speciální koše mají dva ocelové pláště, které mají zabránit tomu, aby se při výbuchu jakékoliv trhaviny roztrhly a zranily okolostojící cestující. Vnitřní plášť výbuch zpomalí a ten vnější ho má zastavit.

Lidé tehdy řešili cenu za nákup – ta dosáhla téměř osmi milionů korun a cena jednoho koše s instalací byla necelých 87 tisíc korun.

