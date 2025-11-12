O prodlouženém víkendu opět nepojede metro na lince C, pokračuje výměna pražců

Dopravní podnik po dobu výluky zavede v denním provozu náhradní autobusovou dopravu XC kopírující trasu linky. Celkem plánuje podnik o prodlouženém víkendu vyměnit 178 původních dřevěných pražců, které pochází z přelomu 60. a 70. let minulého století, za moderní betonové.
„Po dokončení této opravy budou na nejstarším úseku pražského metra Kačerov – Florenc C vyměněny už více než tři čtvrtiny původních dřevěných pražců,“ uvedla Řehková.
Na výluky úseků linky C cestující v posledních letech narážejí pravidelně z několika důvodů. Vedle výměny pražců, kterou podnik zahájil před několika lety, jsou dočasná zastavení provozu nutná i kvůli opravě stanice Florenc zahájené v roce 2022.
|
Retro výlet do komunismu. Takto se jezdilo pražským metrem za socíku
Od loňska se připojila i modernizace zabezpečovacího zařízení, která je podle podniku nutná pro plánované nasazení automatických vlaků.
Výluka byla na lince i o předchozím víkendu, kdy metro nejelo mezi hlavním nádražím a Vltavskou. Ve stejném úseku byla víkendová výluka i koncem října, a to kvůli rekonstrukci na Florenci.