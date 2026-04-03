Praha vypověděla nájem restauraci Nebozízek na Petříně, ta se chce bránit

Podle provozovatele restaurace Luďka Láryše musel podnik zavřít kvůli rekonstrukci lanové dráhy a TCP odmítla žádost o slevu na nájemném, výpovědi se bude právně bránit. Úpravy podle něj byly údržbové.
Nájemní smlouva podle Šrámka skončila loni 30. září, nájemce však objekt dosud nepředal. „Při běžné obhlídce bylo v pondělí našimi techniky zjištěno, že zde vzniká další objekt, místo toho, aby stávající nájemce činnost ukončil a budovu i s areálem TCP předal,“ uvedla místopředsedkyně představenstva městské společnosti Marta Pražáková. Firma proto podle ní na místo přivolala policii a podala trestní oznámení na neznámého pachatele.
Podle nájemce šlo o údržbu
Láryš řekl, že práce nebyly stavbou nového objektu, ale výměnou dřevěné podlahy, která je na místě od roku 1999 a její části začaly hnít. Šlo tak podle něj o údržbu. Dodal, že restauraci s hotelem provozuje přes 40 let a investoval v ní například do vybudování prosklené terasy.
Nyní se podnik dostal do složité situace kvůli rekonstrukci lanové dráhy, která byla díky blízkosti stanice hlavním zdrojem hostů. Práce na lanovce začaly loni v březnu, dopravní podnik však její provoz ukončil kvůli poškození trati již v září 2024. Láryš uvedl, že kvůli nefunkční lanovce žádal o slevu na nájmu, který podle něj činí 300 tisíc korun měsíčně, ale neuspěl a na nájemném postupně vznikl dluh. Následně TCP smlouvu vypověděla bez udání důvodu, čemuž se provozovatel hodlá právně bránit.
Šrámek uvedl, že smlouva s nájemcem Luďkem Láryšem byla uzavřena na konci září 2011. Rada hlavního města schválila výpověď smlouvy v září 2024, datovou schránkou ji magistrát odeslal loni v březnu. Společnost TCP objekt od města převzala do správy loni od počátku července. Láryše, který měl nájem prodloužený do konce loňského září, požádala o protokolární předání objektu do 10. října. „Tak se i přes opakované výzvy nestalo,“ podotkl Šrámek.
Původní budova Nebozízku vznikla koncem 17. století jako letohrádek, později byla doplněna o klasicistní úpravy. V 80. letech minulého století byla podle informací Národního památkového ústavu kvůli špatnému stavu z větší části nahrazena novou budovou odkazující na dosavadní podobu s částečným využitím původního zdiva. V roce 1994 vznikl jižně od hlavní budovy nový prosklený objekt. Budova je památkově chráněná.