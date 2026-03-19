Tramvaje do Karlína začaly jezdit proto, že provozovatel už nechtěl protáhnout koňku

Autor: bur, ČTK
  14:02aktualizováno  14:02
Druhá tramvajová trať v Praze a nejstarší souvisle provozovaný úsek elektrické dráhy v České republice slaví výročí. Před 130 lety začaly tramvaje jezdit na trati Praha - Libeň - Vysočany. Ta vznikla i proto, že provozovatel tehdejší koňské dráhy už nechtěl stávající trasu protáhnout. Městská část si jubileum připomene nedělním programem.
Fotogalerie4

Zahájení provozu Křižíkovy elektrické dráhy z Karlína do Libně a Vysočan v roce 1896. Pán v klobouku a s řády na prsou před vozem číslo 1 je František Křižík. (19. března 1896) | foto: ČTK

Druhá trať elektrické pouliční dráhy spojila 19. března 1896 tehdy ještě samostatná města Karlín a Libeň. Později se prodloužila k dnešnímu Masarykovu nádraží a na druhé straně z Balabenky až do míst, kde je nyní stanice metra Vysočanská.

Elektrická drobná dráha Praha – Libeň – Vysočany, jak zněl její dobový název, vznikla v režii Františka Křižíka. Důvodem bylo i to, že tehdejší provozovatel koněspřežné tramvaje Édouard Otlet nechtěl o prodloužení jeho dráhy od vozovny v Karlíně do Libně ani slyšet.

I vynálezce Křižík dělal klukoviny, s Klostermannem chodil tajně kouřit

„Je to už nepředstavitelných 130 let, kdy vyjela na svou první cestu tramvaj, která propojila Karlín, Libeň a Vysočany. Usnadnila dojíždění, podpořila průmyslový růst těchto čtvrtí a zároveň se jednalo o zásadní technologický milník z dílny Františka Křižíka. Je neuvěřitelné, že i dnes jezdí tramvaje téměř po stejné trase, jako tehdy v březnu 1896,“ připomněl Martin Jedlička, radní pro dopravu Prahy 8.

První linka vedla z Letné do Stromovky

„Český Edison“ Křižík získal s budováním elektrické tramvaje zkušenosti díky Zemské jubilejní výstavě v roce 1891, pro kterou vybudoval krátkou linku z Letné do Stromovky.

Oslavy 130 let dráhy do Libně

  • neděle 22. března, 14-18 hodin
  • Palmovka – před Komerční bankou
  • kulturní program (kapela Třehusk)
  • stánek DPP
  • jízdy historickou tramvají
  • občerstvení
  • výstava k historii trati Praha – Libeň – Vysočany

Trať, která byla zároveň i první elektrickou dráhou v českých zemích, měřila pouhých 800 metrů a měla hlavně propagační účel.

Křižíkova elektrická dráha sloužila především letním návštěvníkům Královské obory, a proto nebyla příliš využívána. Po devíti letech na ní Křižík nakonec provoz své první elektrické tramvaje zastavil.

To už jeho elektrická pouliční dráha vedla v Praze a jejím okolí nejen do Libně a Vysočan, ale také na Královské Vinohrady (1897).

V té době celá síť měřila 7,77 kilometru. Tramvaje jezdily maximální rychlostí 10 až 12 km/h. Tratě byly nejprve jednokolejné s výhybnami pro míjení vozů. Vozovna byla vybudována na Švábkách a součástí areálu byla i parní elektrárna o výkonu 180 kW.

Zahájení provozu tramvajové dráhy Libeň - Vysočany (březen 1896)

Prvních dvanáct motorových a pět vlečných vozů dodala firma Ringhoffer. Staré motoráčky neměly elektrodynamickou ani pneumatickou brzdu, brzdilo se jen ručním kolem mechanicky zdržemi na kola, to bylo zásadní omezení. V dnešní době tří nezávislých a velmi účinných brzdových systémů je nepředstavitelné, že by takto bylo možné přepravovat cestující.

Zahájení provozu Křižíkovy elektrické dráhy z Karlína do Libně a Vysočan v roce 1896. (19. března 1896)
Vynálezce a průmyslník František Křižík.
Zahájení provozu tramvajové dráhy Libeň - Vysočany (březen 1896)
Zahájení provozu Křižíkovy elektrické dráhy z Karlína do Libně a Vysočan v roce 1896. Pán v klobouku a s řády na prsou před vozem číslo 1 je František Křižík. (19. března 1896)
4 fotografie

Elektrické tramvaje vyráběli i další provozovatelé. V září 1897 pak byly založeny Elektrické podniky královského hlavního města Prahy, které během deseti let sjednotily všechny tramvajové tratě pod svou správou.

A to včetně koňky, jež fungovala od září 1875 a kterou město koupilo za 2,7 milionu zlatých v roce 1898. Její tratě Praha postupně přebudovala na elektrický provoz.

Křižíkův soukromý dopravní podnik tak existoval samostatně do 5. srpna 1907. Část tratě mezi Šaldovou a Balabenkou, tedy úsek, který slaví výročí, je v provozu dodnes, a je tak nejstarším souvisle provozovaným úsekem elektrické tramvajové dráhy nejen v Praze, ale i v České republice.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

19. března 2026  15:40

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.