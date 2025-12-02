Ve Vysočanech uvázl kamion pod mostem. Nehoda zkomplikovala dopravu

K nehodě podle pražských hasičů došlo ještě za šera v ulici Jandova.
„Událost se stala v 7:12 a z bezpečnostních důvodů byl provoz na mostě zastaven,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
Dodal, že provoz byl po vyproštění vozidla po půl osmé obnoven.
„Vozidlo bylo vyproštěno, je mimo komunikaci a most by měl být v pořádku,“ sdělil redakci iDNES.cz krátce před půl devátou mluvčí pražských hasičů Vojtěch Řezáč.
V podobný čas informovaly i České dráhy o obnovení železničního provozu.