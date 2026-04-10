Obědy v pražských menzách zdražily, školy nakupují pro studenty mikrovlnky

Juliana Hámová
  14:12aktualizováno  14:12
Kvůli změně financování stravování si v menzách studenti na pražských vysokých školách připlatí. Některé univerzity pokryjí zdražení ze svého, jinde další kroky ve financování stravování dál projednávají. Studenti si často nosí i vlastní jídlo, a tak roste i počet mikrovlnek, kde si ho mohou ohřát.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

V dejvickém kampusu je krátce po poledni rušno. Studenti proudí mezi budovami směrem k menzám, kde už od vchodu vidí na obrazovkách nabídku dne. Jenže oproti minulým týdnům je tu jedna zásadní změna – ceny.

„Původně jsme se lekli, ale protože máme dotované alespoň jedno jídlo denně, tak to není tak hrozné a změna se nás zas tak moc netýká,“ popsal jeden ze studentů, kteří ve středu stáli před obrazovkou s nabídkou jídel. „My si jídlo spíš nosíme, takže by se nás to stejně moc netýkalo,“ dodal další z nich.

Zdražení obědů v menzách od dubna zasáhlo studenty vysokých škol i rozpočty samotných univerzit. Na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT) reagovali na změnu zavedením omezené slevy.

Studenti mají nově zvýhodněné jedno jídlo denně, zatímco sleva na polévky, snídaně nebo bagety zmizela. „Já sem chodím jednou týdně, jinak si vařím. Chodil jsem si sem pro obložené housky, ale teď je to pro mě drahé,“ řekl student ČVUT Martin.

Změna financování ze strany ministerstva školství přesunula peníze určené přímo na zlevnění jídel do obecnější části rozpočtu. Školy tak nově samy rozhodují, jak podporu studentům rozdělit.

Investice do mikrovlnek

Výsledkem je ale na některých školách okamžité zdražení, kdy si studenti připlatí zhruba 20 korun. Obědy tak nyní stojí od 121 do 160 korun.

Asi nejvíce se změna promítla na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Ta zdražila obědy přesně o částku zrušené dotace, tedy o 20,50 koruny.

„Hledáme způsoby, jak navýšené prostředky v jiném pilíři rozpočtu využít na podporu studentů,“ uvedl mluvčí školy Michal Janovský.

Přímou kompenzaci v cenách jídel ale zatím studenti nevidí. „Jasně že mě to štve. Radši si vařím doma, drahé to pro mě bylo i předtím, teď je to ale o dost horší,“ sdělila jedna z místních studentek.

Podle analýzy think-tanku IDEA při CERGE-EI je přímá finanční podpora vysokoškoláků v Česku dlouhodobě nízká a málo cílená. Náklady na studium tak často dopadají především na rodiny studentů.

Zdražování se týká i Vysoké školy ekonomické, zde zatím další kroky ve financování stravování dál projednávají.

„Univerzita si je vědoma, že změna cen může některé studenty zasáhnout citlivěji. V současnosti proto analyzuje dopady a zvažuje možnosti cílené podpory,“ uvedla mluvčí školy Kateřina Macháčková.

Zároveň škola reaguje i jinak – investuje do zázemí pro studenty, kteří si nosí vlastní jídlo. Jejich počet podle Macháčkové roste. Mikrovlnky nebo prostory pro konzumaci vlastních pokrmů jsou tak čím dál důležitější.

Zdražení jen pro rozpočet škol

Ne všechny školy však zdražily. Univerzita Karlova se rozhodla zachovat nižší ceny a výpadek ve výši zhruba 12 milionů korun ročně pokrýt z vlastních zdrojů.

„Hrozilo zhoršení dostupnosti stravování především pro sociálně slabší studující,“ uvedl rektor Jiří Zima.

Podobně postupuje i Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU). Tu bude stravování pro studenty ročně stát méně než Univerzitu Karlovu, kritizuje ale, že informace o změně přišla pozdě.

„Teď nebudeme nic měnit, když je zaběhnutý semestr. Nejsme ale nadšení z toho, že ta informace přišla až teď, v půlce letního semestru, kdy všechno běží,“ říká ředitel kolejí a menzy ČZU Jiří Macoun.

Ministerstvo školství změnu obhajuje tím, že školy mají větší flexibilitu.

„Záměrem je, aby podpora doputovala k těm studentům, kteří ji skutečně potřebují,“ uvedla vrchní ředitelka sekce vysokého školství Dana Bilíková. Celkově ministerstvo přesunulo z dotace určené výhradně na zlevnění jídel do obecnější části rozpočtu zhruba 100 milionů korun.

V zaběhnutém semestru zatím rozhodnutí vede spíše k rozdílným přístupům a také k tomu, že menza už není pro všechny jasnou volbou. „My si teď stejně spíš vaříme. Máme tady mikrovlnky a zázemí, takže se to dá,“ uvedl student v kampusu v Dejvicích.

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

PŘEHLEDNĚ: Dvorecký most „překope" tramvajovou dopravu v Praze. Známe podrobnosti

Cvičná jízda na Dvoreckém mostu, foto ze středy 8. dubna.

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Horská služba varuje před náledím v Krkonoších, turistům doporučuje nesmeky

ilustrační snímek

Horská služba vydala výstrahu před náledím v Krkonoších v okolí Špindlerova Mlýna, Labské boudy, Pece pod Sněžkou, Pomezních Bud a Slezského domu. Doporučuje...

10. dubna 2026  13:41,  aktualizováno  13:41

Sokolov chce změnit systém parkování, přibudou zóny i chytré kontroly

Cam - Car v ulici Dr. Davida Bechera v prvním dni ostrého provozu (1. července...

Sokolov chce změnit systém parkování v ulicích. V té souvislosti chystá novou studii dopravy v klidu, vyměnil v ulicích parkovací automaty, plánuje výstavbu odstavných parkovišť a zřízení parkovacích...

10. dubna 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Piráti a STAN mají koalici pro volby v H. Králové, pětkou exministr Dvořák

ilustrační snímek

Piráti a hnutí STAN budou v říjnových komunálních volbách v Hradci Králové kandidovat společně, koaliční smlouvu uzavřeli na konci března. Lídrem kandidátky...

10. dubna 2026  13:21,  aktualizováno  13:21

Písek rozdělí v participativním rozpočtu tři miliony korun

ilustrační snímek

Písek letos opět rozdělí tři miliony korun v participativním rozpočtu. Obyvatelé města mohou své návrhy předkládat od 1. května do 30. června. O vítězných...

10. dubna 2026  13:14,  aktualizováno  13:14

ÚOHS loni uložil za veřejné zakázky pokuty za více než deset mil. Kč

ilustrační snímek

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) loni uložil na základě prvostupňových rozhodnutí v oblasti veřejných zakázek pokuty za více než deset milionů...

10. dubna 2026  13:10,  aktualizováno  13:10

Opravy přízemí Staré radnice v Ostrově se o milion prodražily kvůli statice

ilustrační snímek

V Ostrově na Karlovarsku končí oprava přízemí Staré radnice na Starém náměstí. Přestavba a modernizace prostoru, který slouží jako kavárna a galerie, vyšla...

10. dubna 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Heydrichův mercedes poprvé vystaví v Praze. A bude to ten pravý, lákají organizátoři

Opravený automobil říšského protektora Reinharda Heydricha v Památníku...

Uvidí Pražané zaručeně pravý mercedes, kterým cestoval Reinhard Heydrich v den, kdy na něj čeští výsadkáři spáchali v květnu 1942 atentát? Vystavení originálního vozu slibují pořadatelé květnové...

10. dubna 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Makovice s dobovými dokumenty zdobí ode dneška střechu brněnské Měnínské brány

Střechu Měnínské brány v Brně zdobí ode dneška pozlacená makovice s kovovou schránkou. Dopoledne ji tam vyzdvihl jeřáb. Jde o součást rozsáhlé rekonstrukce...

10. dubna 2026  12:54,  aktualizováno  12:54

O složení delegace na summitu NATO podle ministra Zůny rozhoduje premiér

O složení delegace na letním summitu Severoatlantické aliance (NATO) rozhoduje premiér, je to mezi ním a prezidentem, řekl dnes novinářům ministr obrany...

10. dubna 2026  12:51,  aktualizováno  12:51

Případ obviněných policistů bude zřejmě řešit Okresní soud Brno či Žďár n. S.

ilustrační snímek

Případ policistů z dálničního oddělení v Domašově na Brněnsku obviněných ze zneužití pravomoci a přijímání úplatků bude zřejmě řešit některý z okresních soudu...

10. dubna 2026  12:50,  aktualizováno  12:50

Ústí nad Labem zdvojnásobilo participativní rozpočet na 3,5 milionu korun

ilustrační snímek

Devadesátitisícové Ústí nad Labem po letech navýšilo participativní rozpočet téměř na dvojnásobnou částku 3,5 milionu korun. Občané mohou podávat své návrhy na...

10. dubna 2026  12:45,  aktualizováno  12:45

