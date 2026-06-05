Vysokoškolští studenti hledali řešení pro dopravní problémy v Poděbradech

Vysokoškolští studenti stavebních a dopravních fakult tento týden v Poděbradech hledali řešení vybraných dopravních problémů města. Přes 30 studentů několika evropských vysokých škol od pondělí pracovalo na šesti dopravních úlohách, zabývali se například řešením dopravy na náměstí Jiřího z Poděbrad, možností zavedení MHD, která ve městě chybí, nebo umístěním dalšího mostu přes Labe. Všechna místa navštívili, analyzovali a návrhy řešení dnes představili vedení města, které s nimi může dál pracovat, řekl ČTK Josef Kocourek z dopravní fakulty Českého vysokého učení technického v Praze.
Projekt je součástí Středoevropského projektového semináře MEPS. Studenti v Poděbradech řešili úlohy související s organizací dopravy v centru. Kromě nové podoby Jiřího náměstí například navrhli úpravu organizace dopravy ve vilové čtvrti. Část úkolů souvisela i s budoucím rozvojem města, například zavedením MHD, kdy navrhli dvě základní linky, které by bylo možné integrovat do současné Pražské integrované dopravy. Pro nový most, který by ve městě ulevil zátěži na jediném přemostění, navrhli studenti umístění v západní části města, na konci Mánesovy ulice.
Složitou úlohou bylo pro studenty podle Kocourka řešení parkování, ať už formou parkovacího domu, nebo záchytného parkoviště. "Nejzajímavější bylo vytvoření velkého záchytného parkoviště u Jezera," řekl Kocourek.
Dlouhodobým problémem ve městě je i přetížení dopravy v centru. Řešením by podle dřívějších plánů města měl být severní obchvat města. Studenti měli navrhnout propojení silnic I/38 a I/32. "V tomto případě se zástupcům města líbilo, že studenti se na obchvat podívali jako na funkční komunikaci, která má pouze obchvatový charakter, ale do budoucna je možné ji využít do zastavitelného území jako novou komunikaci, která bude moci obsloužit severní část Poděbrad a vytvořit příležitost pro rozvoj města," dodal Kocourek.
Vedení města podle Kocourka ocenilo řešení všech úloh, nejvíce návrh týkající se městské hromadné dopravy, ale také řešení obchvatu města, myšlenku mostu a parkování u jezera. "U Jiřího náměstí velmi kvitovali variantu, která propojuje sochu krále Jiřího s kolonádou, a na druhé straně prochází nová stopa komunikace mířící na náměstí s tím, že vytváří nový zklidněný prostor před radnicí, a komunikaci posouvá za morový sloup ve směru od radnice," popsal řešení Kocourek.
Města podle Kocourka obvykle studentské návrhy přijímají jako nápady, které mohou později autorizované firmy rozpracovat do detailních návrhů. "Komerční firmy často nemají čas na takto podrobný ideový návrh – pro města jde o to, že pokud přijmou ideje, dokážou jasně definovat zadání pro projekční firmy," míní Kocourek.
Středoevropského projektového semináře MEPS se v Poděbradech účastnili pedagogové a studenti Univerzity v Debrecínu, Technické univerzity ve Vídni, Technické a ekonomické univerzity v Budapešti, Českého vysokého učení technického v Praze a soukromé pražské vysoké školy ARCHIP. Před třemi lety se seminář v Česku konal ve Frýdku-Místku, příští rok bude akci hostit Maďarsko.