Výstava Inventura v Příbrami představí sbírku galeristy Babíčka

Autor: ČTK
  10:20aktualizováno  10:20
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Přelomové období na české výtvarné scéně připomene nová výstava Inventura - Devadesátky Karla Babíčka v Galerii Františka Drtikola v Příbrami. Prostřednictvím soukromé sbírky z okruhu galerie Behémót a dalších institucionálních i soukromých zápůjček otevře téma českého umění 80. a především 90. let minulého století. Expozice potrvá od 30. září do 10. ledna, informovala ČTK za pořadatele Simona Andělová.

Babíček je kurátor, sběratel, obchodník a zakladatel jedné z prvních privátních galerií po sametové revoluci, pražské galerie Behémót, která fungovala v letech 1991 až 2003 a reflektovala aktuální umělecké dění napříč generacemi. Patřila k výrazným soukromým galerijním iniciativám porevoluční doby a stala se místem setkávání umělců, sběratelů i dalších osobností kulturního prostředí.

Výstava se vrací k okamžiku, kdy se po roce 1989 proměňovala společnost i česká výtvarná scéna a vznikaly nové galerie a nové možnosti umělecké výpovědi. Současně se měnil vztah mezi umělcem, galeristou, sběratelem a institucí. Právě v této atmosféře začala od počátku 90. let vznikat Babíčkova sbírka, která podle autorů výstavy nebyla budována jako investiční projekt ani podle předem stanoveného programu. Formovala se prostřednictvím návštěv ateliérů, rozhovorů, přátelství, náhodných setkání a důvěry mezi sběratelem a umělci. Součástí expozice jsou i díla z 80. let, která ukazují, že generační a umělecká zkušenost 90. let nevznikla s prvním lednem roku 1990, ale vyrůstala z předchozího období.

Na výstavě budou zastoupeni Jan Bačkovský, Václav Boštík, Veronika Bromová, Tomáš Císařovský, Jiří David, Stano Filko, Krištof Kintera, Vladimír Kokolia, Petr Kvíčala, Petr Lysáček, Martin Mainer, František Matoušek, Vladimír Merta, Karel Nepraš, Michal Nesázal, Jan Pištěk, Otto Placht, Jiří Příhoda, Jaroslav Róna, František Skála, Jiří Sopko, Václav Stratil, Antonín Střížek, Adriena Šimotová, Margita Titlová Ylovsky, Aleš Veselý, Kateřina Vincourová a Josef Žáček.

Vedle obrazů, objektů a instalací budou součástí expozice také archivní materiály, Babíčkovy osobní poznámky, fotografie, dokumenty a jeho dosud nepublikovaná poezie. Výběr z Babíčkovy sbírky doplní zápůjčky z Galerie hlavního města Prahy či Galerie Středočeského kraje i soukromých kolekcí. Uvedení výstavy v Příbrami má pro Babíčka osobní význam. S městem jsou spojena jeho gymnaziální léta a fotbal, který zde hrával.

Galerie Františka Drtikola nese jméno po světově uznávaném fotografovi, který se v Příbrami narodil. Sídlí v historické budově Zámečku Ernestinum a je příspěvkovou organizací města. Drtikol (1883 až 1961) byl autorem obdivovaných aktů, zavrhovaným malířem i mystikem. Jeho fotografická tvorba získala značný mezinárodní ohlas.

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