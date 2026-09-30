Výstava Inventura v Příbrami představuje sbírku galeristy Babíčka

Galerie Františka Drtikola v Příbrami dnes zahájila výstavu Inventura - Devadesátky Karla Babíčka, která připomíná období českého výtvarného umění 80. a především 90. let minulého století. Vrací se k okamžiku, kdy se po roce 1989 proměňovala společnost i česká výtvarná scéna a vznikaly nové galerie a nové možnosti umělecké výpovědi.
Babíček je kurátor, sběratel, obchodník a zakladatel jedné z prvních privátních galerií po sametové revoluci, pražské galerie Behémót, která fungovala v letech 1991 až 2003 a reflektovala aktuální umělecké dění napříč generacemi. Patřila k výrazným soukromým galerijním iniciativám porevoluční doby a stala se místem setkávání umělců, sběratelů i dalších osobností kulturního prostředí.
"Jsme v roce 2026 a nějaká reflexe té doby už je namístě," řekla dnes ČTK ředitelka Galerie Františka Drtikola Magda Danel. Nápad uspořádat výstavu z Babíčkovy sbírky podle ní vznikl na vernisáži Sofie Švejdové v Příbrami, již Babíček navštívil. Pochlubil se tehdy Danel tím, že s městem jsou spojena jeho gymnaziální léta a fotbal, který tehdy hrával. Následně se dohodli, že v galerii připraví výstavu děl z jeho rozsáhlé sbírky.
Na expozici jsou zastoupeni Jan Bačkovský, Václav Boštík, Veronika Bromová, Tomáš Císařovský, Jiří David, Stano Filko, Krištof Kintera, Vladimír Kokolia, Petr Kvíčala, Petr Lysáček, Martin Mainer, František Matoušek, Vladimír Merta, Karel Nepraš, Michal Nesázal, Jan Pištěk, Otto Placht, Jiří Příhoda, Jaroslav Róna, František Skála, Jiří Sopko, Václav Stratil, Antonín Střížek, Adriena Šimotová, Margita Titlová Ylovsky, Aleš Veselý, Kateřina Vincourová a Josef Žáček.
Kromě obrazů, objektů a instalací jsou součástí také archivní materiály, Babíčkovy osobní poznámky, fotografie, dokumenty a jeho dosud nepublikovaná poezie. Výběr z Babíčkovy sbírky doplnily zápůjčky z Galerie hlavního města Prahy či Galerie Středočeského kraje i soukromých kolekcí.
Babíčkova sbírka nebyla podle autorů výstavy budována jako investiční projekt ani podle předem stanoveného programu. Formovala se prostřednictvím návštěv ateliérů, rozhovorů, přátelství, náhodných setkání a důvěry mezi sběratelem a umělci. Součástí expozice jsou i díla z 80. let, která ukazují, že generační a umělecká zkušenost 90. let nevznikla s prvním lednem roku 1990, ale vyrůstala z předchozího období. Expozice v historické budově Zámečku Ernestinum potrvá do 10. ledna.