Výstava mapuje komunistický útlak církve

Připomíná nechvalně proslulé akce „K“ a „Ř“, při nichž v 50. letech minulého století vtrhly do českých mužských klášterů ozbrojené oddíly Sboru národní bezpečnosti s cílem řeholní domy vyklidit a řeholníky převézt do centralizačních a internačních klášterů. Už od poloviny července 1950 pak komunistická moc zasahovala také proti ženských klášterům. Návštěvníci prostřednictvím fotografií nahlédnou do míst, kde byli řádoví bratři a sestry internováni. Seznámí se také s vynalézavými způsoby, jak se v nesvobodném prostředí udržoval duchovní život. Výstava, kterou zapůjčil Ústav pro studium totalitních režimů, potrvá do 25. května.