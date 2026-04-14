Výstava Muzea Mladoboleslavska o E. Štorchovi představí i jeho nálezy z regionu

Muzeum Mladoboleslavska otevře tento týden výstavu věnovanou spisovateli, pedagogovi a amatérskému archeologovi Eduardu Štorchovi. Návštěvníkům představí vzácné artefakty z původních spisovatelových sbírek i rekonstrukce jeho vynálezů, na kterých ověřoval své hypotézy o životě pravěkých lidí. Poprvé ukáže i nejnovější nálezy z archeologických lokalit, které Štorch před více než sto lety na Boleslavsku objevil. Vernisáž na boleslavském hradě bude ve čtvrtek v 17:00. Výstava pod názvem Pravěká dobrodružství Eduarda Štorcha na Mladoboleslavsku vznikla ve spolupráci s Národním muzeem a potrvá do 18. října, řekla ČTK za muzeum Lenka Zikmundová.
Výstava volně navazuje na nedávno skončenou výstavu Národního muzea, které před 100 lety archeologické sbírky Eduarda Štorcha převzalo, a z větší části je z ní tvořena. Zhruba polovina prostoru je věnována nálezům z Mladoboleslavska.
"Štorch zanechal pozoruhodné stopy právě i v našem kraji," řekl ČTK archeolog muzea Filip Krásný. Lokality objevené Štorchem archeology podle Krásného zajímají dodnes. "Chodíme vlastně na stejných místech jako on před téměř 120 lety a nacházíme to, co přehlédl nebo ani nemohl najít," řekl Krásný.
Jednou z lokalit je Nová Ves u Bakova, kde Štorch spolu s místním učitelem a archeologem Karlem Sellnerem objevili sídliště lovců sobů, na výstavě bude ke zhlédnutí jeden z nalezených pazourkových nástrojů. Zajímavou lokalitou byla podle Krásného i Násedlnice, kde Štorch objevil železářské pece z mladší doby železné a doby římské. "Právě Násedlnice je místo, kde i my dnes provádíme povrchové sběry a máme úplně čerstvé nálezy, třeba keltskou minci nebo bronzovou plastiku koně," doplnil Krásný.
Muzeum pro výstavu pořídilo i Štorchovu bustu vytvořenou pomocí 3D tiskárny. Návštěvníci se mohou těšit také na doprovodný program, například exkurzi na Lobeč nebo komentované prohlídky. Už na čtvrteční vernisáži si budou moci vyzkoušet rozdělávání ohně pravěkou technologií, třením dřev, kterou Štorch pojmenoval ohňostroj. "Prototyp se bohužel nedochoval, vytvořili jsme ho podle nákresu," řekl Krásný.
Štorch, od jehož úmrtí uplyne letos v červnu 70 let, je pochován v Lobči na Mělnicku, kde měl domek. Poznatky archeologického bádání využil při psaní svých beletristických knih, zejména pro mládež. K nejznámějším patří Lovci mamutů, Osada Havranů, Volání rodu, Bronzový poklad, Meč proti meči či Hrdina Nik.