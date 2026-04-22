Výstava na náměstí T.G.M. v Příbrami připomíná hornickou minulost města

Autor: ČTK
  18:22aktualizováno  18:22
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Hornickou minulost města připomíná venkovní výstava, která dnes začala na náměstí T. G. Masaryka v Příbrami. Představuje nejen technické úspěchy a světové rekordy, ale také každodenní život horníků, jejich tradice i mimořádné okamžiky, které region provázely. Návštěvníci se na deseti tematických panelech seznámí s vývojem těžby, hornickými symboly, slavnostmi, životem hornických rodin i významem místního hornického školství, informovala ČTK mluvčí radnice Eva Švehlová.

Výstava je volně přístupná a na náměstí T. G. Masaryka potrvá zhruba tři týdny. Poté se přestěhuje na náměstí 17. listopadu, kde bude instalována do poloviny června. Podle starosty Jana Konvalinky (za ANO) je expozice pozvánkou na 30. setkání hornických měst a obcí České republiky a 19. evropský den horníků a hutníků, které se v Příbrami uskuteční od 12. do 14. června. "Město se tak symbolicky připravuje na víkend, kdy ožije hornickými tradicemi, slavnostními průvody i bohatým doprovodným programem," uvedl Konvalinka.

Radnice očekává na této akci 1500 až 2000 návštěvníků. Připravený bude bohatý program, vystoupí mimo jiné zpěvačka Lenny, skupina Mňága a Žďorp nebo Michal Prokop. Návštěvníci se mohou těšit na slavnostní průvod uniformovaných hornických spolků či sérii koncertů. Kromě známých interpretů vystoupí i typické hornické kapely, například ze Slovinska.

První setkání hornických měst se konalo v roce 1997 právě v Příbrami. Od té doby se akce uskutečnila například v Sokolově, Ostravě, Mostě, Havířově či Kutné Hoře. V Příbrami bylo setkání naposledy v roce 2016, tehdy jako součást oslav 800 let od první písemné zmínky o městě.

Vývoj Příbrami byl spjat s bohatou tradicí těžby stříbra, olova a dalších kovů. Dějiny hornictví a hutnictví tohoto města sahají až do pravěku. Koncem 13. století se v Příbrami těžilo stříbro, od 16. století pak byla královským horním městem. Rozmach dolování pokračoval od 17. století. Význam Příbrami vzrostl za socialismu díky těžbě uranu. Zdejší doly byly ale v 50. letech také součástí systému táborů nucených prací, které využíval komunistický režim k tvrdé represi převážně politických vězňů. Útlum těžby započal od konce 80. let.

Nejčtenější

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

Ve Faunaparku se chystají oslavit čarodějnice a nejen jejich Filipojakubskou noc

Rej čarodějnic.

Filipojakubská noc aneb nedělní čarodějnice pro nejmenší 2026.

23. dubna 2026

V Podbořanech funguje speciální poradenská služba pro rodiče nemocných dětí

Zpráva z vašeho okresu

Poté, co v Podbořanech na Lounsku naráz ukončily praxi všechny tři pediatričky a zhoršila se dostupnost zdravotní péče pro děti, otevřela místní radnice speciální poradenskou službu.

23. dubna 2026  6:59

OBRAZEM: Macura končí s politikou. Podívejte, jak se z volebního vítěze stal vyvrhel

Lídr hnutí ANO a primátor Ostravy Tomáš Macura slaví jednoznačné vítězství v...

Téměř devět let byl Tomáš Macura prvním mužem Ostravy, vyhrál troje komunální volby a rovněž byl v předsednictvu hnutí ANO. Jenže před třemi roky primátor v hnutí upadl v nemilost, byl odvolán a...

23. dubna 2026  6:22

Znojemský pivovar je v insolvenci. Radnice se snaží, aby areál dál sloužil veřejnosti

Dnes se v areálu Znojemského měšťanského pivovaru nachází také Expozice...

Znojemský městský pivovar, který po letech obnovil tradici vaření piva v tradičně vinařském městě, znovu čelí problémům. Podnik skončil v insolvenci a přiznává dluhy v řádu desítek milionů korun....

23. dubna 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zubní ordinace v děčínském Bynově díky dotaci města zůstane

zubař - ilustrační

Zastupitelé Děčína schválili dotaci ve výši 1,05 milionu korun, která pomůže zajistit pokračování stávající zubní ordinace v místní části Bynov.

23. dubna 2026  5:59

Nemocnice v Teplicích a Litoměřicích mají nové vybavení pro miminka

Monitory dechu sledují dechovou aktivitu novorozence a včas upozorní na poruchu...

Nemocnice v Teplicích a Litoměřicích, které spadají pod společnost Krajská zdravotní, získaly nové monitory dechu pro novorozence.

23. dubna 2026  5:59

Z Prahy do srdce Českého krasu bez auta. Nový turistický autobus pojede i na hůře dostupná místa

Svatý Jan pod Skalou

Českým krasem autobusem? Nová turistická linka má ulevit obcím na Berounsku od aut. Návštěvníky zaveze i tam, kam se dosud mohli dostat jen obtížně. Začíná v Karlštejně, je okružní a bude navazovat...

23. dubna 2026  5:59

V Olomouci startuje jarní květinová výstava Flora, inspirovala ji hudba

Na olomouckém výstavišti finišují přípravy na jarní etapu květinové výstavy...

Spojením květin s hudbou a emocemi se bude prezentovat letošní jarní etapa výstavy Flora Olomouc, která ode dneška do neděle zaplní areál ve Smetanových sadech. Největší akci svého druhu v Česku v...

23. dubna 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Prezident Pavel navštíví Vesnici roku 2025, zavítá také do Lanškrouna

Prezident Petr Pavel přijel do Pardubického kraje. (22. dubna 2026)

Prezident Petr Pavel dnes pokračuje v návštěvě Pardubického kraje. Tentokrát zamíří na Orlickoústecko. Dopoledne vystoupí na 2. celostátní konferenci hospodářsky a sociálně ohrožených území (HSOÚ) v...

23. dubna 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Chomutovští kriminalisté od loňského podzimu šetří případ falešného řemeslníka

Aukce (ilustrační foto)

Podvodník má na svědomí desítky poškozených se škodou za stovky tisíc korun. Domnělý řemeslník práci buď vůbec neodvedl, nebo byla velmi špatná. Teď je ve vazbě.

23. dubna 2026  4:59

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Na mosteckém hradě Hněvín se opět otevře Kelleyho expozice

Hrad Hněvín

Expozice věnovaná alchymistovi Edwardu Kelleymu se na mosteckém hradě Hněvín otevře po delší odmlce.

23. dubna 2026  4:59

Kompletní oprava rybníka v Habrovanech je u konce

Zhruba čtyři měsíce trvající kompletní rekonstrukce rybníka v Habrovanech na...

Zhruba čtyři měsíce trvající kompletní rekonstrukce rybníka v Habrovanech na Ústecku je u konce. Povodí Ohře, které vodní plochu spravuje, nechalo rybník odbahnit, upravit korunu hráze a vybudovat...

23. dubna 2026  4:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.