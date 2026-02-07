Od otevření Národní galerie uběhlo 230 let. Výročí oslaví, ale výstav ubude

Jan Bohata
  12:02aktualizováno  12:02
Ve znamení 230 let od ustanovení Společnosti vlasteneckých přátel umění se uskuteční letošní sezona v Národní galerii. Ta návštěvníkům nabídne méně výstav a programů, než bývali z uplynulých let zvyklí. Přesto se mohou těšit již od počátku února na několik novinek, počínaje výstavou Otevřeno 230 let. Podzimním vrcholem se stane expozice o Anně Jagellonské.
Proti proudu. Surrealismus má v tuzemsku mimořádnou tradici, která stále...

Proti proudu. Surrealismus má v tuzemsku mimořádnou tradici, která stále přetrvává. Připomene to také plánovaná listopadová výstava ve Veletržním paláci Proti proudu. V rámci expozice návštěvníci uvidí dílo Evy Švankmajerové Před válkou. | foto: NGP

Historie obrazárny. Jedním z míst, kam mohli uměnímilovní Pražané zajít do...
Národní galerie Praha ve spolupráci s Musée du Louvre zahájila ve Valdštejnské...
Národní galerie Praha ve spolupráci s Musée du Louvre zahájila ve Valdštejnské...
Národní galerie Praha ve spolupráci s Musée du Louvre zahájila ve Valdštejnské...
8 fotografií

Za omezenější nabídkou výstav a programů v Národní galerii Praha (NGP) stojí ekonomické důvody.

Upadající veřejný vkus v provinčním městě nad Vltavou se rozhodli napravit patriotičtí aristokraté a vzdělaní Pražané před 230 lety, ve čtvrtém roce vlády císaře a krále Františka I. Konkrétní podobu získala vize osvícených šlechticů, například Františka Josefa ze Šternberk-Manderscheidu, Františka Antonína Kolowrata-Novohradského a dalších osobností Společnosti vlasteneckých přátel umění, 5. února 1796 otevřením obrazárny.

Národní galerie Praha uvádí laureáty Chalupeckého ceny a retrospektivu Veselého

Tuto událost si budou moci návštěvníci připomenout pomocí fotografií v prostorách Korza Veletržního paláce od počátku února na výstavě Otevřeno 230 let.

Historie obrazárny. Jedním z míst, kam mohli uměnímilovní Pražané zajít do obrazárny, bylo v roce 1896 Rudolfinum.

Další slavnostní výstava se zaměří na představení samotných sbírek. „Přibližně sedmdesát exponátů ze všech pěti našich sbírek v deseti kapitolách objeví návštěvníci na výstavě NGP 230,“ zve na další akci Veronika Hulíková, kurátorka této výstavy, která začne v rámci expozice 1796–1918 Umění dlouhého století na konci března. Tento měsíc bude také patřit ukázce děl z Bienále UMPRUM-Generace Z.

Proti proudu

Podzim letošního roku ve výstavních sálech připadne surrealistům a Anně Jagellonské. Výstavu o české královně, choti Ferdinanda I. a zajímavé postavě evropských dějin, galerie pořádá k 500. výročí nástupu Habsburků na český trůn a vzniku habsburské monarchie ve střední Evropě.

Návštěvníci se mohou těšit na více než dvě stovky špičkových artefaktů, zapůjčených z prestižních muzeí a galerií ve Vídni, Krakově, Berlíně a dalších. K vidění bude Albrecht Dürer, Tizian, Lucas Cranach a další. NGP Annu Jagelonskou představí třetí říjnový týden ve Valdštejnské jízdárně.

Nový skvost pro Karlín. V Invalidovně vznikne galerie i sál za dvě miliardy

Expozice „Proti proudu. Skupina surrealistů. 1934–2024“ na konci listopadu připomene, jakou roli sehrála metropole od 30. let v tomto svébytném uměleckém směru.

„V roce 1935 Spolek výtvarných umělců Mánes uspořádal první výstavu skupiny surrealistů v ČSR. V Praze byl poté vydán první Mezinárodní bulletin surrealismu,“ uvedla kurátorka Anna Pravdová. Návštěvníci se také dozvědí, že surrealistická skupina v Česku zůstává aktivní.

Nákladný provoz omezuje akce

Součástí nabídky NGP jsou také různé doprovodné akce, komentované prohlídky či programy pro školy a rodiny. Kompletní program, který galerie letos nabídla, je o něco skromnější, než jsou návštěvníci zvyklí.

Akce NGP v roce 2026

  • 6. února 2026 – 3. ledna 2027, Otevřeno 230 let: výstava se koná v Korzu Veletržního paláce. Představí mezníky její historie.
  • 26. března 2026 – 3. ledna 2027, NGP 230 let: Desítky exponátů ze všech pěti sbírek galerie představí její historii. Uskuteční se ve Veletržním paláci v rámci expozice 1796–1918 Umění dlouhého století.
  • 23. října 2026 – 28. března 2027, Anna Jagellonská (1503–1547) Královna na prahu nové doby: Vrcholná akce se bude konat ve Valdštejnské jízdárně.
  • 26. listopadu 2026 – 25. dubna 2027, Skupina surrealistů. 1934–2024: Výstavu návštěvníci najdou ve Veletržním paláci.

    Kompletní program je zveřejněn na www.ngprague.cz.

„Důvodem je, že příspěvek od ministerstva kultury je stále stejný, ale hodnota peněz, se kterými hospodaříme, výrazně klesá a podstatně se zvyšují ceny energií. Více než 80 procent našeho provozního rozpočtu jde na základní provoz našich šesti pražských objektů, ochranu děl a péči o ně,“ vysvětlila Alicja Knastová, generální ředitelka NGP.

Do výstavních projektů instituce v roce 2019 investovala 110 milionů korun, přibližně 23 procent celkových nákladů. „V roce 2025 jsme mohli vynaložit na výstavy pouze 54 milionů korun, tedy jen 11 procent,“ uvedla Knastová.

NGP má rozpočet přibližně půl miliardy korun, z výstav loni získala 48 milionů. Vedení instituce nechce situaci řešit na úkor milovníků umění a zvedat ceny vstupného.

Nový depozitář i Dürer

Výjimečnou investici, na kterou galerie dostala dotaci od ministerstva kultury, představuje nový depozitář v Jinonicích. Půjde o historicky první a největší budovu určenou přímo pro potřeby galerie, která bude ojedinělá i v evropském měřítku.

„Letos chceme vysoutěžit dodavatele stavby,“ dodala Knast. Hotovo by mělo být za dva či tři roky s náklady 2,2 miliardy korun. NGP také řeší, co se stárnoucím Veletržním palácem. Náklady na obnovu se odhadují na šest miliard korun.

Geometrie, ze které jde hlava kolem. Na Kampě zahájili výstavu Pavla Rudolfa

NGP plánuje také mimořádný restaurátorský zásah. Jedná se o renovaci kultovní Dürerovy Růžencové slavnosti. Galerie tento zásah detailně zkonzultuje s týmem světových expertů.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami

Situace v garážích domu na Praze 9

Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací místa v pražských garážích, která matou řidiče i kolemjdoucí. Přesto mají podle developerů splňovat...

Poslední olympiáda Sáblíkové má komplikaci, kvůli nemoci 3000 metrů vynechá

Rychlobruslařka Martina Sáblíková na tréninku.

Martina Sáblíková kvůli nemoci vynechá na zimních olympijských hrách v Miláně závod na 3000 metrů. Legendární rychlobruslařka, pro kterou jde o poslední olympiádu v kariéře, by se měla představit...

7. února 2026  12:14

1. den ZOH 2026 bez Sáblíkové: Startují Zabystřan a Janatová. Kdy zapnout TV?

STŘÍBRO. Česká rychlobruslařka Martina Sáblíková vybojovala v olympijském...

Zimní olympijské hry v Itálii se rozjíždějí naplno a hned první oficiální den nabídne i české zastoupení. Fanoušci se mohou těšit na sjezd Jana Zabystřana, skiatlon běžkyň i rychlobruslařský závod...

7. února 2026  12:05

Od otevření Národní galerie uběhlo 230 let. Výročí oslaví, ale výstav ubude

Proti proudu. Surrealismus má v tuzemsku mimořádnou tradici, která stále...

Ve znamení 230 let od ustanovení Společnosti vlasteneckých přátel umění se uskuteční letošní sezona v Národní galerii. Ta návštěvníkům nabídne méně výstav a programů, než bývali z uplynulých let...

7. února 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Nolanova Odyssea vyvolává bouři. Elon Musk kritizuje obsazení Heleny Trojské

Sasha Lane (Zajíc Brezňák) a Lupita Nyong’o (Plšice)

Odyssea v režii Christophera Nolana je nejočekávanějším blockbusterem roku a lístky na první červencové projekce v IMAX jsou vyprodané už od loňského léta. Převyprávění Homérova hrdinského eposu o...

7. února 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na Modrého kocoura jezdí i divadla, jež se dostala na vrchol, říká jeho ředitel

ilustrační snímek

Na začátku šlo o setkání divadelníků, o kterém skoro nikdo nevěděl ani v Turnově, kde se konalo. Po 30 letech je Žluto(modrý) kocour festivalem, který láká i...

7. února 2026  10:03,  aktualizováno  10:03

Zimní olympiáda je zahájena. Itálie přivítala hry originálním ceremoniálem

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo jsou zahájeny. Historickým momentem se stalo zapálení olympijského ohně, který poprvé v dějinách vzplál současně na dvou místech. Zimní olympiáda se...

7. února 2026  11:36

Zemřela herečka Jana Brejchová. Filmová hvězda po sobě zanechala významný odkaz

Jana Brejchová

Zemřela legendární česká herečka Jana Brejchová, jejíž filmová kariéra trvala více půl století. Objevila se v desítkách filmů i seriálů a stala se jednou z nejvýraznějších osobností české...

7. února 2026  11:30

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Zimní olympijské hry 2026 jsou tu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat české...

7. února 2026  11:07

Nevěstince stávaly u kasáren, aby to měli vojáci blízko, líčí při vycházce spisovatel

Spisovatel a novinář Jan Štifter provádí zájemce po historii českobudějovických...

Spisovatel a českobudějovický patriot Jan Štifter provází po stopách nejen prvorepublikových nevěstinců, které se nacházely v tehdejších Českých Budějovicích „téměř“ na každém rohu. O vycházky za...

7. února 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně představí projekt Odcizená krajina

ilustrační snímek

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně představí výstavní projekt Odcizená krajina, jehož autorkou je vizuální umělkyně a pedagožka Lenka Tsikoliya....

7. února 2026  9:10,  aktualizováno  9:10

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Při požáru bytového domu v Brně zemřel člověk, dalšího hasiči zachránili

ilustrační snímek

Při požáru třípodlažního bytového domu v brněnských Židenicích dnes ráno zemřel člověk, dalšího hasiči zachránili. ČTK to řekl mluvčí hasičů Filip...

7. února 2026  8:50,  aktualizováno  8:50

ADHD, EEG a také terapie. Česká hra Star Focus propojuje léčbu s hraním

Hru si můžete volně stáhnout na platformách Android a iOS.

Jsou mladí, šikovní a mají nápady, které vás pobaví i poučí. Jmenují se Bell Hat Games a po třech letech vývoje představili terapeutickou ADHD hru Star Focus. Deník Metro se sešel s kreativním šéfem...

7. února 2026  10:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.