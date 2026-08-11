Výstava Těkání kostí představí v sedlecké katedrále tvorbu současných umělců

Výstava Těkání kostí představí v podkroví katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v kutnohorském Sedlci tvorbu současných vizuálních umělců Terezy Bartůňkové a Ondřeje Klavíka. Připravili instalaci určenou pro prostory katedrály a výstava reaguje i na blízkost sedlecké kostnice. Vernisáž se uskuteční 14. srpna od 18:30, informovala dnes ČTK ředitelka organizační složky sedlecké farnosti Radka Krejčí.
"Podkroví katedrály jsme před několika měsíci znovu otevřeli jako galerijní prostor pro současné umění a chceme, aby se zde pravidelně setkávala historie s tvorbou současných autorů. Výstava Těkání kostí citlivě pracuje s atmosférou místa a nabízí návštěvníkům prostor k zastavení i vlastní interpretaci," řekla Krejčí.
Výstava podle ní propojuje kresby, světelné objekty i práci se zrcadly a zve návštěvníky mimo jiné k zamyšlení nad pomíjivostí života. Inspiraci čerpá z nadčasového poselství "memento mori," které je se Sedlcem neodmyslitelně spjato.
Výstava potrvá do 21. září. Více informací najdou zájemci na webu sedlecké farnosti www.sedlec.info.