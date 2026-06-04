Výstava u lánského zámku představuje automobily Václava Havla

Výstava u lánského zámku představuje čtyři autentické automobily Václava Havla včetně vozu Mercedes 14/30 HP z roku 1911 jeho dědečka, stavitele a podnikatele Vácslava Havla. Dalšími vozy jsou Renault 21, který Havlovi v prosinci 1989 daroval portugalský prezident Mário Soares a na počátku roku 1990 sloužil jako vůz hlavy státu, a též Mercedes Benz S 600 z roku 1993. Bonusem je vůz Volkswagen Golf ze soukromé sbírky Davida Hubáčka, řekl dnes novinářům kurátor automobilové sbírky Národního technického muzea (NTM) Petr Kožíšek. Výstavu společně pořádají NTM, z jehož sbírek pocházejí tři vozy, a Správa Pražského hradu.
"Výstava není pouze o těch třech, respektive čtyřech vystavených vozech. Doplňuje ji také panelová část, která mapuje vlastně automobilovou historii celé Havlové rodiny, to znamená jak dědečka, tak otce, tak i strýce Miloše, který mimochodem ve dvacátých letech závodil s automobily," uvedl Kožíšek.
Volkswagen Golf v dezolátním stavu zachránil Hubáček od jednoho z následujících majitelů po Havlovi. Podle Hubáčka s ním Havel jezdil jako disident, během Sametové revoluce i krátce jako prezident. "Pak to dosloužilo jako telefonní budka na Hrádečku, protože v nových autech mobilní telefony nefungovaly, ale v tomhle to fungovalo," řekl Hubáček, který vlastní i technický průkaz se zapsaným prvním majitelem, Václavem Havlem.
Hubáček dnes novinářům připomněl historku z roku 1987, podle níž byl u přihlašování nově zakoupeného Havlova golfa Zdeněk Svěrák, který si od budoucího prezidenta kupoval jeho starší verzi. Havel podle vyprávění požádal o speciální číslo na SPZ, na konkrétní dotaz odpověděl, že 77, což byl odkaz na Chartu 77. A úřednice mu SPZ s číslem 77 skutečně přidělila. Navíc se Havel měl podle vyprávění zmínit, že druhé číslo na SPZ, 13, přinese štěstí, což se v roce 1989 v podobě sametové revoluce stalo.
Mercedes 14/30 HP v roce 1950 Václav Havel, otec budoucího prezidenta, daroval do sbírek Národního technického muzea. Vůz nemá karoserii a některé jeho části jsou upravené, dochoval se jako šasi.