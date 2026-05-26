Výstava v berounském Muzeu Českého krasu připomene deset let CHKO Brdy

Deset let od zřízení chráněné krajinné oblasti (CHKO) Brdy připomene výstava fotografií, která začne příští týden ve středu v berounském Muzeu Českého krasu. Autory snímků jsou Bohumil Fišer a Běla Komancová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která území CHKO Brdy spravuje. Fišer je vedoucím správy CHKO a Komancová v organizaci pracuje jako dendroložka. Expozice nazvaná Brdy zblízka i zdálky potrvá do konce srpna, informovala ČTK Anna Chrásková z muzea.
"Při své práci se pohybuji po Brdech za každého počasí i v různých denních dobách a dokumentuji chráněné i běžnější druhy obyvatel CHKO. Vystavené fotografie jsou výběrem snímků zachycených v průběhu celých deseti let od vyhlášení chráněné oblasti," uvedl Fišer. Přírodu Brd pracovníci agentury fotografují kvůli dokumentaci jejího stavu i pro účely prezentace péče o území například na webu či sociálních sítích.
Návštěvníci výstavy v konírně Muzea Českého krasu se mohou těšit také na interaktivní prvky a doprovodné akce. Po dobu trvání expozice jsou naplánovány vzdělávací programy pro dětské skupiny. Zaměří se jednak na živou přírodu, vztahy mezi živými organismy, vodou, krajinou a člověkem, ale i na přírodu neživou. "Budeme poznávat horniny a minerály tvořící Brdskou vrchovinu, jejich světovou výjimečnost i skrytou krásu v detailu. Také si projdeme příběh vody v krajině, její cestu od dešťové kapky k člověku," uvedl muzejní geolog a edukátor Miroslav Šulák.
Doprovodnou akcí pro veřejnost bude například 14. července komentovaná vycházka k Domu přírody Brd nebo 4. srpna cyklovýlet za kvetoucími vřesy na dopadovou plochu Jordán.
CHKO Brdy vznikla v lednu 2016 na území bývalého vojenského újezdu. Je jedním z nejmladších velkoplošných chráněných území v Česku.