Obecní byty v Praze až za pár let. Developerovi se nedaří odstartovat výstavbu

Štěpánka Pavlína Borská
  5:52aktualizováno  5:52
Politici v předvolebních kampaních navrhují, že krizi dostupného bydlení vyřeší stavbou nových bytů. Často mluví o obecní výstavbě, která by lidem zajistila úměrně vysoké nájemné. Ta se však táhne nejen kvůli dlouhým povolovacím procesům ve stavebním řízení. Městský developer Pražská developerská společnost (PDS) tak pět let od svého založení nezískal ani jedno stavební povolení.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Sekyra Group

„Průměrná doba pro získání stavebního povolení pro developerský projekt v Praze je osm až deset let, PDS nemá žádné legislativní či jiné výhody. Navíc, na rozdíl od soukromého sektoru, se musí PDS vždy a v každé fázi přípravy projektů vypořádat s neuvěřitelnou složitostí agendy a právního prostředí, které jsou spojené se zadáváním veřejných zakázek,“ podotkla mluvčí PDS Markéta Miková.

Vlastnit byt je beznadějné, mladá generace ani v párech nemá na hypotéku

„Například na jednom ze stavebních úřadů dosud nebyl ani po více než čtrnácti měsících od podání na stavební úřad spis přidělen referentovi,“ upozornila Miková.

PDS loni v červnu požádala o stavební povolení pro prvních 450 bytů. Společnost očekává, že je dostane do konce letošního roku. Samotná PDS ale následně byty nestaví. Hospodaří s přidělenými městskými pozemky a na výstavbu je připravuje.

Poté co pražské zastupitelstvo PDS v roce 2020 založilo, společnost začala provádět architektonické studie a zhruba po roce vypsala výběrová řízení na firmy, které vypracují projektové dokumentace. Před třemi lety se začalo projektovat.

V Jalovém Dvoře bude 40 bytů

Nejblíže začátku výstavby je v současnosti projekt Jalový Dvůr na Nových Dvorech. Tam by mělo vzniknout 40 bytů. „Pokud bude vydáno povolení, vybrán stavebník a realizace začne v roce 2026, je – s ohledem na konstrukční systém – teoreticky možné jeho dokončení do konce roku 2027,“ přiblížila Miková.

Z dalších projektů mají nejblíže k realizaci bytové domy v Praze 5. Konkrétně v ulici Peroutkova se počítá s domem s 50 nájemními jednotkami. V ulici V Botanice poblíž křižovatky Anděl má stát dům s 56 byty a na Novém Zlíchově pod Dívčími hrady bude podle plánů o 25 bytových jednotek více.

Ke stávajícím 250 magistrátním bytům má díky PDS za dekádu přibýt šest až osm tisíc bytů. Městské části v současnosti spravují 22 586 bytů a v nejbližší době jich plánují postavit více než 163.

Místo úřadů budou v Letňanech byty. Praha plánuje novou čtvrť pro 50 tisíc lidí

Praha 3 chce budovat obecní byty U Červeného dvora v Třebešíně. „Jde o výstavbu tří bytových domů se sociální vybaveností v parteru s celkovou hrubou podlažní plochou necelých 10 tisíc m² ,“ přiblížil mluvčí radnice Petr Habáň. Výsledky architektonické soutěže budou známé v listopadu.

Praha 6 bude stavět bytové domy v Rakovnické ulici v Ruzyni. „Mělo by zde vzniknout 44 startovacích bytů o velikosti 1+1 a 2+1. Jedná se o tři bytové domy včetně školky. Odhadované náklady jsou okolo 170 milionů korun s tím, že počítáme s využitím dotací, případně i úvěru,“ řekl mluvčí Prahy 6 Marek Zeman. Nyní chystají žádost o stavební povolení.

U nádraží Podbaba plánuje šestá městská část PPP bytový projekt, kdy si s developerem rozdělí 45 až 55 bytů.

Praha 7 by do konce letošního roku měla mít čtyři nové půdní byty v ulici U Studánky. „Zároveň připravujeme výstavbu nového městského domu na rohu ulic Železničářů a Za Papírnou, kde vznikne přes 60 malometrážních bytových jednotek,“ uvedl místostarosta Prahy 7 Kamil Vavřinec Mareš (Praha sobě).

Praha 12 chystá obecní výstavbu v Modřanské ulici. „Vznikne bytový dům s 29 byty a také tři nové prostory pro obchody a služby, které oživí přízemí domu. Stavební povolení by mělo být vydáno do poloviny října, následovat bude výběrové řízení na zhotovitele stavby. Pokud půjde vše podle plánu, stavba začne na začátku roku 2026 a dokončení se očekává přibližně za rok a půl,“ informoval radní pro investice Prahy 12 Jan Chalupný (TOP 09).

Prodej bytů v Praze láme rekordy. A zdražování stále není u konce

Praha 4 podle svého radního pro územní rozvoj a výstavbu Patrika Opy (ODS) zatím pozemky, na kterých by mohly stát byty pro mladé rodiny, hledá.

Výstavbě obecních bytů by mohla napomoci změna ve fungování fondu Rozvoje dostupného bydlení. V něm je půl miliardy korun. Tyto peníze magistrát získal z prodeje bytů, které nesvěřil městským částem. Pražští zastupitelé minulý týden schválili, že městské části budou moci z fondu čerpat peníze i na projektovou přípravu bytů. Dosud šly tyto finance například na výkup pozemků, rekonstrukci bytů nebo přestavby objektů na dostupné bydlení.

Nástavby a rekonstrukce

Do nové výstavby se nebude pouštět Praha 1, 2, 5, 8 a 10. První a druhé městské části třeba chybějí volné parcely, a proto se rozhodly pro opravy nebo půdní nástavby.

„Nyní probíhá rekonstrukce a modernizace dvou bytových domů v Hybernské a Černé ulici. Hotovo by mělo být v roce 2026,“ sdělila mluvčí Prahy 1 Karolína Šnejdarová.

Praha 2 připravuje projektovou dokumentaci, aby mohla v bytovém domě ve Francouzské ulici přistavět dvě a půl podlaží. V plánu je podle mluvčí radnice Andrey Zoulové také výstavba bytů v Bělehradské ulici, které nahradí supermarket. Za 500 milionů korun vznikne 35 bytových jednotek a v přízemí obchodní pasáž s novým supermarketem. Začít stavět by se mohlo do tří let.

Na stavební povolení čekají téměř rok i déle. Na digitalizaci už padlo 182 milionů

„Dalších více než 25 bytů plánuje Praha 2 vybudovat v letech 2025 až 2030 v půdních prostorách a nástavbách, které vzniknou při rekonstrukcích bytových domů v ulicích Jugoslávská, Bělehradská, Korunní, Vinohradská, Sarajevská a Lípová,“ řekla Zoulová.

Praha 8 chce byty pro mladé

Místostarosta Prahy 8 Radomír Nepil (ANO) považuje nástavby a rekonstrukce stávajících bytů za nejrychlejší opatření proti bytové krizi.

„Jako perspektivní cesta se nám jeví možnost nástaveb našich nemovitostí, jejichž výhodou je, že nepotřebujeme pozemky a cena je příznivá. To je další z možných cest navýšení našeho bytového fondu, které nebude trvat roky. Opravy nevyužívaných bytů jsou rychlá opatření, ta dlouhodobější je příprava nových projektů,“ konstatoval Radomír Nepil.

Praha 8 počítá s rekonstrukcí 31 bytů, které nabídne mladým rodinám samoživitelkám a seniorům za výrazně nižší než tržní nájemné.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Volby 2025 a poslední dvě předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývají už jen poslední dvě. Diváci je dnes mohou sledovat na obrazovkách TV Novy. Podívejte...

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

„Zuřivá reportérka“ a legendární pražské kavárny. Navštívili jsme podniky, které se zapsaly do historie

Praha byla už za první republiky městem kaváren, kde se setkávali spisovatelé, politici i umělci a studenti. Tradice se úplně neztratila, ale trochu ji kazí nešvar rychlé doby a rychlého kafe „to...

SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?

Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...

První říjnový víkend láká na tetovací show, Zelobraní, strašidelný zámek, vláčky i divadlo

Tetovací show, strašidla na zámku anebo originální Zelobraní můžete zažít o víkendu na akcích v Moravskoslezském kraji.

3. října 2025

Hamburger z Prostějova trumfne i ty americké, láká na Hanou známý influencer Kicom

Populární bitcoinový influencer Jakub Vejmola alias Kicom nedá dopustit na domovský region a láká na jeho návštěvu. Jeho doménou je virtuální prostor a procestoval kus světa, jako místo pro klidný...

3. října 2025  6:12,  aktualizováno  6:12

Obecní byty v Praze až za pár let. Developerovi se nedaří odstartovat výstavbu

Politici v předvolebních kampaních navrhují, že krizi dostupného bydlení vyřeší stavbou nových bytů. Často mluví o obecní výstavbě, která by lidem zajistila úměrně vysoké nájemné. Ta se však táhne...

3. října 2025  5:52,  aktualizováno  5:52

Na Vysočině se s volbami koná osm referend. V šesti jde o větrné elektrárny

Osm obcí na Vysočině se v pátek a v sobotu chystá nejenom na volby do Poslanecké sněmovny, ale také na místní referendum. Celkem šest z nich přitom bude řešit výstavbu větrných elektráren. Lidé ale...

3. října 2025  5:52,  aktualizováno  5:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

VOLBY 2025 PŘEHLEDNĚ: Kdy jsou otevřené volební místnosti

Dnes začínají dvoudenní sněmovní volby 2025. Dveře více než tisícovky pražských volebních místností se otevřou v pátek odpoledne. Víte, kde je hledat a kdy jít svůj hlas odevzdat?

3. října 2025  5:47

Pražský Freddie Mercury má rád míry 90-60-90. A taky napsal vtipnou knížku

Viki Shock je literárně plodný padesátník, jenž své nejnovější knižní miminko nazval Povoláním povaleč. Pro deník Metro se o knize rozpovídal v branickém kiosku U Sparty a byl k nezastavení.

3. října 2025  5:05

Nejvyšší soud oznámí, jak rozhodl ve sporu o odškodné pro Parkanovou

Nejvyšší soud dnes na úřední desce oznámí, jak rozhodl o dovolání někdejší ministryně obrany Vlasty Parkanové. Domáhala se vyššího odškodnění za dlouholeté...

3. října 2025,  aktualizováno 

Jihlavský happening Ne! komunismu podpořila i Magda Vášáryová

Slovenská herečka a někdejší velvyslankyně Magda Vášáryová apelovala na české voliče, aby nehlasovali pro strany s nedemokratickým programem. Byla jedním z...

2. října 2025  19:29,  aktualizováno  19:29

Královéhradecká GMU zahájila tři výstavy včetně projektu Umění interakce

V Galerii moderního umění v Hradci Králové jsou ode dneška tři nové výstavy. Výstava Korpus Davida Čumala je v prostoru Bílá kostka a v Černé kostce nabízí...

2. října 2025  18:17,  aktualizováno  18:17

Na 80 současných i bývalých rektorů vysokých škol zahájilo v Brně akademický rok

Osm desítek současných i emeritních rektorů tuzemských vysokých škol dnes v Brně spolu s dalšími představiteli vzdělávacích a vědeckých institucí zahájilo...

2. října 2025  18:13,  aktualizováno  18:13

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Pardubický zámek hostí výstavu plakátů inspirovaných odkazem Václava Havla

Na zámeckých valech v Pardubicích jsou ode dneška plakáty inspirované odkazem Václava Havla, vytvořili je studenti designu. K divákovi mluví pomocí různých...

2. října 2025  17:57,  aktualizováno  17:57

„Ničilo mi to duši.“ Herečka Emma Watson přiznala, proč se vykašlala na herectví

Vyprdla se Bella z Krásky a zvířete na herectví nadobro? Představitelka Hermiony z filmové ságy o Harrym Potterovi Emma Watson má v posledních letech zcela jiné priority. Více o tématu přináší...

2. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.