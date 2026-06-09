Novou výstavu v Lidické galerii tvoří 65 děl nedávno darovaných Lidické sbírce umění. Dárkyní je turecko-britská správkyně a sběratelka Hüma Kabakciová. Autory děl jsou převážně umělci z turkicky mluvících zemí, avšak nechybí ani české zastoupení v podobě děl Františka Buranta. Soubor je největším jednorázovým darem Lidické sbírce umění v historii, řekl dnes novinářům kurátor Lidické sbírky výtvarného umění v Památníku Lidice Miloslav Vorlíček.
Podle Kabakciové má její dar pomáhat spojovat země i generace. Spolutvůrcem kolekce Nahit & Huma Kabakci Collection, z níž darovaná díla pocházejí, byl i její zemřelý otec. "Věřím, že přesunutí děl z NHK Collection do sdílené veřejné paměti Lidické sbírky umění obohatí instituci o nové fondy, rozšíří její mezinárodní dosah a prohloubí veřejnou angažovanost prostřednictvím výstav a vzdělávání," uvedla Kabakciová.
Hodnota daru je zhruba deset milionů korun. Na výstavě se představují mimo jiné díla, jejichž autory jsou Volkan Aslan, Ipek Duben, Babi Badalov a řada dalších. Burantovu tvorbu zastupují dvě grafické práce. Výstava potrvá do 7. března 2027.
Lidická sbírka umění by se v příštích letech měla podle kurátora více zapojit do mezinárodního zapůjčování, pomohou k tomu i moderní technologie. "Na konci tohoto roku budeme mít všechna díla zdigitalizovaná," řekl ČTK Vorlíček. Digitalizace a specializovaný systém umožní díla snadno ukázat a navázat následnou spolupráci s organizacemi po celém světě.
Lidická sbírka umění, která byla založená v 60. letech 20. století, je kolekcí současného umění. Jedním z jejích poslání je také podpora začínajících umělců. Iniciátorem jejího vzniku byl britský lékař a poslanec Barnett Stross. Sbírku tvoří výhradně dary od umělců a umělkyň z celého světa. Lidickou sbírku umění spravuje Památník Lidice, jehož zřizovatelem je ministerstvo kultury.