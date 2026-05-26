Vyzýval k vystřílení politiků a novinářů. Soud muži zpřísnil podmíněný trest

Autor: ČTK, iDNES.cz
  15:12aktualizováno  15:12
Za výzvy k vystřílení politiků a novinářů v úterý odvolací soud obžalovanému Marku Čejdíkovi o rok zpřísnil původní podmíněný trest. Pokud se muž pod dohledem probačního úředníka neosvědčí ve čtyřleté zkušební době, odpyká si tři roky vězení. Součástí pravomocného verdiktu je i povinnost podrobit se léčbě závislosti na návykových látkách.
ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Justice shledala Čejdíka vinným z dvojnásobné podpory a propagace terorismu a také z vyhrožování teroristickým trestným činem.

„Zvýšení trestu o rok jako trestu výchovného se nám jeví přiléhavější. Aby pan obžalovaný věděl, že porušení podmínek zkušební doby se mu může promítnout v tom, že mu trest bude nařízen ve výměře tří roků a bude ho muset vykonat,“ uvedl předseda odvolacího senátu pražského vrchního soudu Luboš Vrba.

Jedenatřicetiletý Čejdík se trestné činnosti dopustil ve dvou případech. Nejprve v září 2023 zveřejnil v diskusi pod článkem na serveru Novinky.cz vyjádření ve znění: „Však jo, vystřílet to do jednoho zm*da, vyzývám k tomu samému!!! Sežeňte mi semtex a osvobodím Česko od Fialovy mafie!!“.

Článek se týkal trestního stíhání jiného člověka, který v internetových diskusích nabádal k útokům na vládu a poslance. V prosinci 2023 pak Čejdík zveřejnil další vyjádření pod fotografií na portálu Krimi zprávy, v němž mimo jiné formuloval přání vystřílet CNN jako pařížskou redakci satirického časopisu Charlie Hebdo.

V době spáchání činů za ně hrozilo pět až 15 let vězení, od letošního ledna se sazba zmírnila na tři až 12 let. Středočeský krajský soud Čejdíkovi v březnu uložil trest pod dolní hranicí sazby - dvouletou podmínku. Zohlednil při tom, že obžalovaný prohlásil vinu, našel si práci a snažil se řešit svou závislost na alkoholu a marihuaně, pod jejichž vlivem závadné příspěvky psal.

Čejdík se tehdy rovnou vzdal práva na podání odvolání, avšak státní zastupitelství považovalo trest za příliš mírný a žádalo připojit ještě trest peněžitý, a to ve výši 20 tisíc korun.

Čejdík se z úterního zasedání omluvil. Aktuálně pracuje jako prodavač v supermarketu. Soudu vzkázal, že v případě uložení peněžitého trestu by si na jeho zaplacení musel půjčit od rodičů, u nichž bydlí, protože nemá žádný majetek.

Na základě rozsudku mu propadnou dva mobilní telefony, z nichž své závadné příspěvky psal. Muž měl doposud v rejstříku trestů tři záznamy, a to za řízení pod vlivem návykové látky a za maření výkonu úředního rozhodnutí. Aktuální skutek spáchal ve zkušební době posledního podmíněného odsouzení.

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

8. den na MS v hokeji 2026: Páteční program nabídl zápasy Davida s Goliášem

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku pokračovalo pátečním programem základních skupin. Přinášíme kompletní přehled zápasů osmého dne šampionátu, výsledky i informace o televizních přenosech.

22. května 2026  23:35,  aktualizováno  26. 5. 16:53

7. den MS v hokeji 2026: Kanada, Slovensko i Švýcarsko potvrdily role favoritů

Mistrovství světa v ledním hokeji 2026 ve Švýcarsku

Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku pokračovalo dalším nabitým programem. Ve čtvrtek 21. května byly na programu čtyři utkání základních skupin v Curychu a Fribourgu. Představily se týmy Kanady,...

22. května 2026  2:20,  aktualizováno  26. 5. 16:51

Na Tachovsku se v kolonách na D5 staly dvě nehody, kolona se odpoledne rozjela

ilustrační snímek

Dvě menší dopravní nehody se dnes dopoledne staly u Rozvadova na Tachovsku v kolonách na dálnici D5, které se od rána tvořily před hranicemi s Německem. Při...

26. května 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

6. den na MS v hokeji 2026: Program šampionátu ve středu okořenil zápas Česka s Italy

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Středeční program MS v hokeji 2026 nabídl další čtyři zápasy základních skupin včetně utkání české reprezentace proti Itálii. V duelech padlo mnoho gólů a někteří favoriti se proti outsiderům pořádně...

20. května 2026  23:30,  aktualizováno  26. 5. 16:43

V garážích obchodního centra hořelo auto. Hasiči odvětrávají prostory

Požár osobního automobilu v garážích OC Westfield Chodov. (26. května 2026)

V podzemních garážích obchodního centra Westfield Chodov hořelo osobní auto. Závažnost situace aktuálně není známá, hasiči stále odvětrávají zakouřené prostory, uvedla mluvčí hasičů Jaroslava...

26. května 2026  16:42,  aktualizováno  16:43

5. den na MS v hokeji 2026: Roli favorita se zaškobrtnutím potvrdilo Slovensko

Mistrovství světa hokejistů, skupina B, Itálie - Slovensko, 17. května 2026,...

Pátý hrací den Mistrovství světa v ledním hokeji 2026 nabídl v úterý 19. května další čtyři zápasy základních skupin. Do akce šly týmy bojující o důležité body směrem k postupu do čtvrtfinále, ale i...

20. května 2026  3:04,  aktualizováno  26. 5. 16:40

4. den MS v hokeji 2026: Češi zvládli večerní zápas, Fini překvapivě hladce ovládli odpolední šlágr

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Slovinsko - Česko, 16. května...

Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračovalo čtvrtým hracím dnem a fanoušci se opět mohli těšit na další porci atraktivní zápasů. Kanada zvládla roli favorita, Finsko překvapivě hladce porazilo USA....

18. května 2026  23:40,  aktualizováno  26. 5. 16:37

3. den na MS v hokeji 2026: Švédové se střetli s Dánskem. Jaké další zápasy nabídla neděle?

Slovenští hokejisté se těší z vítězství po zápase základní B-skupiny Slovensko...

Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračovalo třetím hracím dnem. Do akce šli favorité turnaje včetně USA a Švédska. Důležitý duel za sebou mají také Slováci. Nedělní program nabídl šest zápasů, Česko...

18. května 2026  8:01,  aktualizováno  26. 5. 16:36

2. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Češi překvapivě padli, Slovensko oslavilo vítězství

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Druhý hrací den mistrovství světa v hokeji 2026 nabídl šest zápasů základních skupin. Do akce šla znova česká reprezentace, která po úvodním duelu s Dánskem vyzvala Slovinsko. Poprvé se na turnaji...

16. května 2026  23:21,  aktualizováno  26. 5. 16:34

Aeroklub slaví. K 80. výročí přiletí popřát i Mustang, známý stroj druhé světové války

North American P-51D Mustang patří mezi nejznámější letadla druhé světové...

K 80. výročí se nad rakovnickým letištěm budou prohánět historická letadla. Nebudou chybět akrobaté, parašutisté nebo vzdušný souboj. Nad rakovnickým letištěm se letos znovu rozezní burácení...

26. května 2026  16:32

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Dálniční estakáda překlene okraj města pod Krkonošemi. Je po klidu, litují místní

Nad hlavami řidičů v trutnovském Poříčí už betonují dálniční nadjezd. (21....

Stavba dálnice D11 z Trutnova k polským hranicím se už viditelně zakusuje do krajiny. Nejnápadnějším zásahem je 723 metrů dlouhá estakáda v Poříčí. Mohutné mostní pilíře obklopené jeřáby mají...

26. května 2026  16:32

Pohřešovaného seniora z Táborska našli po dvou dnech v lese, muž je v pořádku

ilustrační snímek

Osmasedmdesátiletého Josefa Fitze z Táborska, který byl od neděle pohřešovaný, našli dnes v lese. Je zdravý a v pořádku. Senior odjel v neděli ze svého domova...

26. května 2026  14:57,  aktualizováno  14:57

