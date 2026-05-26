Vyzýval k vystřílení politiků a novinářů. Soud muži zpřísnil podmíněný trest

Justice shledala Čejdíka vinným z dvojnásobné podpory a propagace terorismu a také z vyhrožování teroristickým trestným činem.
„Zvýšení trestu o rok jako trestu výchovného se nám jeví přiléhavější. Aby pan obžalovaný věděl, že porušení podmínek zkušební doby se mu může promítnout v tom, že mu trest bude nařízen ve výměře tří roků a bude ho muset vykonat,“ uvedl předseda odvolacího senátu pražského vrchního soudu Luboš Vrba.
Jedenatřicetiletý Čejdík se trestné činnosti dopustil ve dvou případech. Nejprve v září 2023 zveřejnil v diskusi pod článkem na serveru Novinky.cz vyjádření ve znění: „Však jo, vystřílet to do jednoho zm*da, vyzývám k tomu samému!!! Sežeňte mi semtex a osvobodím Česko od Fialovy mafie!!“.
Psal o vystřílení i semtexu. Za výhrůžky na internetu uložil soud muži podmínku
Článek se týkal trestního stíhání jiného člověka, který v internetových diskusích nabádal k útokům na vládu a poslance. V prosinci 2023 pak Čejdík zveřejnil další vyjádření pod fotografií na portálu Krimi zprávy, v němž mimo jiné formuloval přání vystřílet CNN jako pařížskou redakci satirického časopisu Charlie Hebdo.
V době spáchání činů za ně hrozilo pět až 15 let vězení, od letošního ledna se sazba zmírnila na tři až 12 let. Středočeský krajský soud Čejdíkovi v březnu uložil trest pod dolní hranicí sazby - dvouletou podmínku. Zohlednil při tom, že obžalovaný prohlásil vinu, našel si práci a snažil se řešit svou závislost na alkoholu a marihuaně, pod jejichž vlivem závadné příspěvky psal.
Čejdík se tehdy rovnou vzdal práva na podání odvolání, avšak státní zastupitelství považovalo trest za příliš mírný a žádalo připojit ještě trest peněžitý, a to ve výši 20 tisíc korun.
Čejdík se z úterního zasedání omluvil. Aktuálně pracuje jako prodavač v supermarketu. Soudu vzkázal, že v případě uložení peněžitého trestu by si na jeho zaplacení musel půjčit od rodičů, u nichž bydlí, protože nemá žádný majetek.
Na základě rozsudku mu propadnou dva mobilní telefony, z nichž své závadné příspěvky psal. Muž měl doposud v rejstříku trestů tři záznamy, a to za řízení pod vlivem návykové látky a za maření výkonu úředního rozhodnutí. Aktuální skutek spáchal ve zkušební době posledního podmíněného odsouzení.