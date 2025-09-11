Omezený provoz na Strakonické v Praze. Silnici zasypaly pivní lahve

„Z nákladního vozidla se uvolnil náklad a pivní lahve se vysypaly na komunikaci. V místě je průjezdný pouze jeden jízdní pruh,“ oznámili policisté po 5. hodině ráno.
Úklid komunikace zajistila podle policejní mluvčí Evy Kropáčové Technická správa komunikací. „Po odstranění všech těch lahví a všech následků mohla být komunikace otevřena,“ dodala mluvčí.
Policisté podle ní po dobu omezení dohlíželi na provoz, na dopravní omezení upozorňovala šipka. Podle Ředitelství silnic a dálnic ČR se před místem nehody směrem do centra města tvořila kolona.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz