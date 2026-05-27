Bývá tu rychle plno. Město u Prahy teď vytížené parkoviště pro desítky aut zruší

Plocha to není nijak vyšperkovaná dlažbou či asfaltem, nemá ani konkrétně vyznačená parkovací místa. Přesto je štěrkové parkoviště u hostivického nádraží velmi vytížené. Vjíždí sem auta z dálnice i okolních obcí. Řidiči pak z místního železničního uzlu často pokračují právě vlakem v cestě na Kladno, Prahu, ale i Chýni či Rudnou.
Vjíždí se sem nevzhlednou bránou. Auta se sem řadí způsobně, do několika řad. Stejnou bránou sem vjíždějí i autobusy, které už několik let zajíždějí přímo před staniční budovu a na provizorní točně parkoviště se otáčí, aby nabraly cestující v opačném směru.
Jenže osobní auta sem budou mít od 1. června utrum. V souvislosti s právě odstartovanou modernizací nádraží a trati na Kladno se parkoviště zruší a město hledá náhradní parkovací plochu. Tím spíš, že další desítky aut dosud parkují přímo před staniční budovou a v přilehlých ulicích.
„Parkování je problém nejenom města Hostivice, je to problém celé naší republiky. Kapacitně to samozřejmě nedostačuje,“ řekl iDNES.cz starosta města Josef Juránek.
Město zrušení parkoviště oznámilo teprve nedávno a až minulý týden parkoviště začalo osazovat značkami, které změny avizují.
Lidé jsou překvapeni.
„To nemůžete myslet vážně, že jen informujete o uzavírce. Bylo by fér, aby město zařídilo náhradní parkování,“ píší diskutující pod příspěvkem radnice na Facebooku.
„Je zvláštní, že by město nevědělo, že se něco bude dít,“ řekla iDNES.cz bývalá starostka a opoziční zastupitelka Klára Čápová.
„Kdy se začne stavět, jsme se dozvěděli až začátkem května,“ vysvětlil pro iRozhlas.cz místostarosta Přemysl Šanovec. Uznal však, že komunikace s lidmi mohla být lepší.
Město nicméně momentálně řeší náhradní parkovací plochu.
Jenže kde? Plné jsou nejen plochy před nádražím, v okolních ulicích, ale lidé rádi parkují i například několik set metrů od nádraží u prodejny Lidl. I kvůli tomu řetězec na parkoviště instaloval závoru.
A avizovaný parkovací dům pro 480 aut? Ten bude až za dva roky.
„Pokoušíme se se zhotovitelem najít nějaké dočasné řešení do doby, než kraj parkovací dům dokončí. Je samozřejmě otázkou, zda plně pokryje potřebu. Potřebujeme najít plochu právě pro padesát až šedesát aut,“ vysvětlil starosta Juránek.
Město jednu plochu podle starosty vyhlédnutou má, smluvně by ji mohlo pokrýt do dvou týdnů. Uvažuje ještě o jedné. „Jedna by pak byla v blízkosti nádraží, druhá o kousek dál, jen pár kroků,“ uklidňuje starosta města.
Modernizace za 8,3 miliardy
Hostivické nádraží projde v příštích letech výraznou proměnou. Stane se tak součástí rozsáhlé modernizace železniční trati patnáctikilometrového úseku Praha-Ruzyně–Kladno, který bude stát přibližně 8,3 miliardy korun.
Modernizace přinese rychlejší a kapacitnější dopravu, díky které se výrazně zlepší cestování mezi Prahou, letištěm a největším městem Středočeského kraje. Na trati bude méně oblouků, vlaky cestu z Kladna do Ruzyně zvládnou za 7,5 minuty, tedy za polovinu současné doby.
Na jednotlivá nádraží budou navazovat zastávky autobusů a parkoviště. Nahrazení přejezdů na nejfrekventovanějších silnicích nadjezdy či podjezdy zlepší bezpečnost.
Přestavbou projdou stanice Hostivice a Jeneč, stejně jako zastávka Pavlov. Současné nádraží v Unhošti nahradí zastávka Malé Přítočno na přeložce tratě, u které vznikne parkoviště P+R pro více než 300 aut a navazující autobusy. Zbudují se také nové zastávky v hostivické části Jeneček a ve Velkém Přítočně.