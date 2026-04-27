Výzkum: Kvalita vody v šumavských potocích zůstává rizikem pro perlorodku říční

Kvalita vody v šumavských potocích zůstává rizikem pro perlorodku říční, která je jedním z nejohroženějších druhů sladkovodních mlžů v Evropě. Ukázala to studie Výzkumného ústavu pro krajinu (VÚK). Ačkoliv se vodní prostředí postupně zotavuje z historického znečištění, místní vlivy, zejména odpadní vody, hospodaření v krajině a geologické podmínky, podle vědců nadále významně ovlivňují chemické složení toků. Ústav o tom dnes informoval v tiskové zprávě.
Roční výzkum se zaměřil na chemické a fyzikální vlastnosti vody v pěti šumavských potocích, a to Volarském, Mlýnském, Lučním, Korunáči a Uhlíkovském. Analýza zahrnovala pravidelná měření teploty, pH, vodivosti a koncentrací živin i desítek chemických prvků. Výsledky ukázaly, že kvalita vody potoků se pohybuje od mírně znečištěné po silně znečištěnou.
Zjištěná míra znečištění podle vědců nepředstavuje bezprostřední ohrožení populace perlorodky říční ve Vltavě. Zvýšené koncentrace dusíku a fosforu v potoce se významně naředí říční vodou. Za nízkých průtoků a v blízkosti ústí potoků však může znečištění vody dlouhodobě negativně chronicky ovlivňovat reprodukci tohoto mlže i celkový stav říčního ekosystému. "Perlorodka je mimořádně náročná na kvalitu vody. I malé změny v chemickém složení mohou rozhodovat o tom, zda populace přežije, nebo postupně zanikne," uvedl vedoucí odboru biomonitoringu VÚK Ivan Suchara.
Největší zatížení dusíkem a fosforem zaznamenali výzkumníci ve Volarském potoce, který je ovlivněný především výpustí z čistírny odpadních vod. Vody Korunáče a Uhlíkovského potoka obsahují zvýšené koncentrace některých rizikových prvků uvolňovaných ze zvětrávání minerálů tmavých granitů. Naopak nejčistší vodu vykazoval Mlýnský potok, který je nejméně zatížený lidskou činností i geologickými vlivy. "Naše výsledky potvrzují, že kvalita vody v šumavských tocích se postupně zlepšuje, ale zároveň jasně ukazují, jak výrazně ji může ovlivnit lokální lidská činnost a geologie povodí. I relativně malé zdroje znečištění mohou mít zásadní dopad," dodal Suchara.
Studie určila několik hlavních faktorů, které mají zásadní vliv na chemické složení vody. Patří k nim odpadní a splaškové vody, které zvyšují obsah dusíku, fosforu a dalších prvků. Dále jsou to dešťové srážky, které mohou vodu v potoce naředit, nebo naopak urychlit vyplavování a erozi látek z půdy. Geologické podloží ovlivňuje přirozené koncentrace některých prvků. Vliv má také zemědělské využití krajiny, zejména pěstování polních plodin, které společně s pastvinami přispívá k vyšším koncentracím živin. Vodoteče mají schopnost částečně se samočistit. Kvalita vody se totiž směrem po proudu zlepšovala díky ředění přítoky a přirozeným procesům v ekosystému.