Výzkum ostružiníků potvrdil výskyt v Česku dosud neznámých druhů

Výskyt pěti druhů ostružiníků, které dosud nebyly v Česku známy, potvrdil výzkum zaměřený na oblasti při hranicích s Německem a méně probádaná území ve vnitrozemí. Zároveň vědci popsali další dva nové druhy vyskytující se pouze v Česku. Ostružiníky patří k rostlinám, které se obtížně určují a rozlišují. Nejnovější mezinárodní studie představila tři nové druhy ostružiníků napříč Eurasií. Na výzkumu se podílí i Jiří Velebil z Výzkumného ústavu pro krajinu (VÚK), uvedl dnes ústav v tiskové zprávě.
V Evropě vědci rozlišují přes 750 druhů z podrodu Rubus. Jejich vývoj ovlivňují křížení, zmnožení chromozomových sad a schopnost vytvářet geneticky shodná semena bez běžného pohlavního rozmnožování. Díky tomu mohou vznikat dlouhodobě stabilní a navzájem odlišné linie, které se však často liší jen nenápadnými znaky.
"Ostružiníky jsou krásným příkladem toho, že ani česká příroda ještě zdaleka není dokonale prozkoumaná. Někdy kolem určité rostliny chodíme celé roky, než se podaří prokázat, že nejde pouze o nahodilou odchylku, ale o svébytný a stabilní druh," uvedl Velebil.
Vědci při výzkumu potvrdili výskyt pěti druhů, které do té doby nebyly na území Česka známy. Jde o Rubus wirtgenii, Rubus fasciculatiformis, Rubus angloserpens, Rubus ambulans a Rubus stohrii. Výzkumníci u každého druhu popsali rozlišovací znaky, ekologické nároky i zeměpisné rozšíření. Nálezy ukázaly, jak důležitou roli při poznávání české flóry hrají pohraniční oblasti. Právě zde mohou některé druhy dosahovat okraje svého celkového areálu.
"Botanický průzkum není jen hledáním rostlin, které u nás ještě nikdo neviděl. Musíme ověřit, zda se druh na lokalitě skutečně dlouhodobě vyskytuje, porovnat jej s rostlinami ze sousedních zemí a prostudovat dostupné herbářové doklady. Teprve spojení terénní práce, herbářů a laboratorních metod umožňují dojít ke spolehlivému závěru," dodal Velebil.
Později byly popsány pro vědu i nové druhy Rubus atroroseus a Rubus violaceifrons. Oba se přirozeně vyskytují pouze v Česku. Nejnovější mezinárodní studie se zaměřila také na ostružiníky ze série Glandulosi, rozšířené od Irska a Španělska až po oblasti u Kaspického moře. Popsala nové druhy Rubus coronae-aureae, Rubus divulgatus a Rubus piceeticola.