Výzkum řadí Milovice mezi evropsky nejbohatší lokality nočních motýlů

Bývalý vojenský prostor v Milovicích na Nymbursku patří podle předběžných výsledků mezinárodního výzkumu mezi druhově nejbohatší sledované lokality z hlediska výskytu nočních motýlů. Data získaná pomocí automatických monitorovacích stanic a umělé inteligence ještě musí ověřit entomologové. V tiskové zprávě o tom dnes informoval Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která spravuje milovickou rezervaci velkých kopytníků.
Odborníci umístili v posledních dvou letech v okolí Milovic tři stanice pro automatizovaný monitoring biodiverzity, dvě přímo v rezervaci velkých kopytníků, třetí v areálu místní čistírny odpadních vod. "Analýzy naznačují, že milovické lokality patří u nočních motýlů mezi druhově nejbohatší ze všech sledovaných ploch napříč Evropou. To se týká jak lokalit v samotné pastevní rezervaci, tak lapače umístěného poblíž milovické čistírny odpadních vod a přilehlých mokřadů," uvedl Jonáš Gaigr z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která se do výzkumu zapojila. Přesný počet zaznamenaných druhů zatím Gaigr kvůli neukončenému odbornému ověřování dat neuvedl.
Sledování bylo součástí pilotního projektu automatizovaného monitoringu biodiverzity v rámci evropského programu Biodiversa+. Kromě Česka zahrnoval lokality v dalších 11 členských státech EU. Výsledky získané pomocí modelů umělé inteligence čekají na kontrolu entomologů a následné zařazení do Nálezové databáze ochrany přírody.
Předběžné výsledky naznačily také pestrost ptačích druhů. Na bezlesých plochách bylo zaznamenáno 29 druhů ptáků, na okraji lesa 41 druhů. "Skutečné hodnoty budou v obou případech vyšší desítky druhů," uvedl Gaigr. Automatický systém je podle něj při určování opatrný a uvádí jen druhy s větším množstvím záznamů a vysokou pravděpodobností správného určení. Zbývající data musejí ověřit ornitologové. Častým hostem pastvin je podle Gaigra například vlha pestrá, v lese se často vyskytoval budníček menší.
V Nálezové databázi ochrany přírody je z celého území národní přírodní památky Mladá za posledních deset let evidováno 146 druhů ptáků. Patří mezi ně i náhodně zaznamenaní migranti, například kos horský. Gaigr proto považuje 41 spolehlivě rozpoznaných druhů z jediného monitorovacího bodu za zajímavý výsledek.
Stanice jsou energeticky soběstačné a nevyžadují stálou přítomnost vědců. Noční hmyz lákají ultrafialovým světlem na bílou desku, kde ho průběžně fotografují a s pomocí umělé inteligence určují skupiny a druhy. Ptáky systém rozpoznává z nahrávek jejich hlasů.