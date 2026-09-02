Vždyť vás sem pošle i navigace. Jednosměrná ulice jde k soudu, radní mluví o rukojmích

Pavel Svačina
  7:12aktualizováno  7:12
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Transparent, který nesouhlasí s omezením dopravy v ulici Na Krutci. (28. srpna 2026) | foto: FB: Obec Tuchoměřice

Ranní špička, nekonečné kolony. Tak to obvykle vypadá v Horoměřické ulici v Praze. Jde totiž o vytíženou příjezdovou komunikaci ze středních Čech. Mnozí řidiči se tamním kolonám snažili vyhnout průjezdem ulicí Na Krutci ve snaze dostat se na Evropskou třídu a odtud například do Motola.

„Často vás tam pošle i navigace, je to ale taková klikatá trasa přes sídliště. Tím se ale dalo celkem slušně vyhnout kolonám,“ vysvětluje řidič Marek Donát.

Stejně jako vedení Středočeského kraje se mu nelíbí, že Praha 6 rozhodla ulici Na Krutci v ranní špičce zjednosměrnit. Od 7 do 9 hodin mohou řidiči trasu mezi Horoměřickou ulicí a Vokovicemi projet pouze ve směru z centra k Horoměřické.

„Znovu jsme se dostali do situace, kdy se Praha 6 staví proti Středočechům.“

Petr Borecký (STAN) krajský radní

Praha 6 tak ulevila obyvatelům Vokovic od tranzitní dopravy, obce a hejtmanství ovšem kritizují, že to s nimi městská část nekonzultovala.

Podle krajského úřadu totiž tento krok výrazně zkomplikoval dojíždění tisícům Středočechů do hlavního města a zároveň vede k delším kolonám a většímu zpožďování příměstských autobusových linek v této oblasti.

Kolony a dopravní chaos, tvrdí kraj. Žaluje Prahu 6 kvůli zablokované zkratce

Středočeský kraj se proto rozhodl podat k Městskému soudu v Praze návrh na zrušení tohoto dopravního opatření.

„Bohužel znovu jsme se po delší době dostali do situace, kdy se Praha 6 negativně staví proti Středočechům. Odmítáme, aby si v rámci předvolebního boje bralo její současné vedení naše obyvatele jako rukojmí, stejně jako občany z městských částí Nebušice a Přední Kopanina. Všech se nepromyšlené rozhodnutí částečně zjednosměrnit ulici Na Krutci výrazně dotýká, bohužel ne v dobrém slova smyslu,“ říká krajský radní pro oblast veřejné dopravy a mobility Petr Borecký (STAN).

Zároveň tím připomněl dřívější jednostranné kroky městských částí proti řidičům ze středních Čech, jako jsou světelné závory nebo omezení průjezdu ulicemi prostřednictvím vyhrazených pruhů.

Dopravní chaos

Zjednosměrnění ulice Na Krutci v ranní špičce přineslo ještě větší dopravní komplikace v Horoměřické ulici. Přímý dopad to má na příměstské autobusy objednávané krajem, které zůstávají stát v kolonách. Dojezdové časy linek 312, 316 a 356 směrem do metropole se výrazně prodlužují a kvůli časovým ztrátám roste riziko nedodržování jízdních řádů na dalších spojích.

„Výsledkem je dopravní chaos, který zavinila jen a pouze Praha 6. Navíc se obáváme, že teď se začátkem nového školního roku bude situace ještě horší. Proto jsme se rozhodli podat k Městskému soudu v Praze návrh na zrušení opatření obecné povahy,“ dodává radní Petr Borecký.

Jenže i radnice Prahy 6 má pro své rozhodnutí pádné důvody. Městská část například již řadu let usiluje o rozšíření Horoměřické ulice o vyhrazený jízdní pruh pro autobusy MHD. Podle radnice ale magistrát tuto stavbu stále odsouvá, momentálně až na rok 2028.

„Řešením není přesunout tranzitní dopravu ze Středočeského kraje tak, aby se doslova tlačila úzkými rezidenčními ulicemi Prahy 6. Proto naše radnice hledá způsoby, jak zajistit bezpečnost provozu v rezidenčních čtvrtích a zároveň preferenci pro MHD,“ vysvětluje radní pro dopravu Ondřej Matěj Hrubeš (ODS).

Dodal, že v červenci byl na jednání s magistrátem a organizátorem hromadné dopravy ROPID připraven projekt na zelený koridor pro autobusy MHD z Horoměřické a Nebušické ulice k metru Bořislavka. Díky zelenému koridoru autobusy dojedou bez kolon k metru.

„Tento projekt však již měsíc leží na stole a čeká na podporu starostů okolních obcí a městských částí, kterým byl v červenci představen. Záměr podporujeme a požádali jsme o podporu i hejtmanku Středočeského kraje Petru Peckovou. Projekt počítal s preferenčním koridorem pro MHD od začátku září, ale jeho realizace se stále oddaluje,“ dodává Hrubeš.

Obyvatelé vs. MHD

Co se týče ulice Na Krutci, je podle něho v této oblasti dlouhodobý problém zajistit bezpečnost občanů. „Naše rozhodnutí máme opřeno o řadu studií včetně posouzení odborníků z ČVUT,“ dodal radní.

Na to však hejtmanství namítá, že z dostupných podkladů není zřejmé, zda Praha 6 předem posoudila negativní dopady svého opatření.

„V dokumentech je uvedeno, že toto hodnocení se bude konat v průběhu zkušebního provozu. Vzhledem k riziku zpožďování autobusů navíc hrozí, že lidé přesednou do aut, což by znamenalo další tlak na silniční síť nejen v Praze 6, ale i ve středních Čechách. Problémem je i chybějící preferenční buspruh v Horoměřické ulici. I proto Středočeský kraj navrhuje aktuální opatření zrušit,“ dodal Borecký.

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