Předseda dozorčí rady Pražských služeb porušil mlčenlivost, ukázal posudek

Autor: iDNES.cz, ČTK
  18:22aktualizováno  18:22
Předseda dozorčí rady firmy hlavního města Pražské služby (PSAS) Lukáš Wagenknecht porušil povinnost mlčenlivosti, když bez pověření poskytl interní právní stanovisko společnosti ke kontrole jiným právníkům. Vyplývá to z právního posudku zpracovaného českou pobočkou mezinárodní právní kanceláře Baker & McKenzie pro představenstvo firmy, který má ČTK k dispozici.
Český ekonom a auditor Lukáš Wagenknecht dorazil do štábu Pirátů. (21. září...

Český ekonom a auditor Lukáš Wagenknecht dorazil do štábu Pirátů. (21. září 2024) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Před budovou pražského magistrátu, v níž dnes zasedají zastupitelé, demonstrují...
Zdeněk Hřib (Piráti) hovoří se zaměstnanci Pražských služeb, kteří demonstrují...
Zdeněk Hřib (Piráti) a Jana Komrsková (Piráti). Před budovou pražského...
Před budovou pražského magistrátu na Mariánském náměstí, v níž dnes zasedají...
23 fotografií

Wagenknecht je spolu s dalšími pirátskými zástupci ve sporu s ostatními členy dozorčí rady a s vedením firmy. Wagenknecht to označil za snahu o účelovou dehonestaci.

Představenstvo firmy si dříve nechalo zpracovat právní posudek k otázce uzavírání dílčích smluv na základě předchozí rámcové smlouvy s firmou JAPOS-STAV. Posudek potvrdil správnost postupu firmy a zároveň vyvrátil kritiku členů dozorčí rady z řad Pirátů a náměstkyně primátora Jany Komrskové (Piráti), která má Pražské služby v gesci. I přes závěry posudku Wagenknecht poskytl informace externí právní kanceláři za účelem dalšího přezkoumání.

Tím však podle aktuálního posudku od právní kanceláře Baker & Mckenzie pro představenstvo porušil povinnost mlčenlivosti, protože dozorčí rada má sice jako kolektivní orgán pravomoc nahlížet do všech dokumentů firmy, ale ta se již nevztahuje na členy jednotlivě. Členové tedy podle právníků musí držet v tajnosti vše, co se na jednáních dozvědí o fungování společnosti a co má potenciál způsobit jí škodu, a nemůžou materiály poskytovat dalším stranám. V návaznosti na to byl odvolán z řízení zasedání rady.

Wagenknecht vynášel důvěrné informace z PSAS, dozorčí rada řeší další kroky

Wagenknecht to odmítl s tím, že se jedná o účelovou snahu ho diskreditovat. „Snahu o účelovou mediální dehonestaci mé osoby při kontrolní činnosti jsem už v životě několikrát zažil a scénář a motivace byly bohužel pokaždé stejné. Právo na právní pomoc je dokonce ústavně garantované a v obecné rovině nelze jakkoliv omezit práci člena kontrolního orgánu při jeho postupu s péčí řádného hospodáře při konzultaci s odborně erudovanou osobou. Výše uvedené platí, ať se to kontrolované osobě líbí, nebo nelíbí,“ uvedl.

Politizace městské firmy

„Zásadní je, kdy se konečně přestane politizovat dění ve firmě, a bude moci být standardně řízena. My jsme opakovaně navrhovali, aby si Pražské služby vzal po předchozích excesech a bojích gesční pirátské radní s vedením do gesce primátor, který by toho byl zárukou a bylo by možné normálně pracovat na tom, proč město služby vlastní,“ shrnul dění kolem PSAS místostarosta Prahy 8 Radomír Nepil (ANO).

Komrsková se podle kritiků společně se svými stranickými kolegy dlouhodobě snaží Pražské služby destabilizovat a získat v nich větší vliv. Na místo generálního ředitele se v minulosti pokusila dosadit blízkého spolupracovníka Petra Beneše (Piráti). Ten působil ve společnosti AVE, která je přímou konkurencí Pražských služeb, a přesto se účastnil interních jednání společnosti.

Poté, co se vyšel najevo jeho osobní vztah s Janou Komrskovou, byl přesunut do kanceláře Adama Zábranského (Piráti). Beneš ale nebyl jediným Pirátem, kterého do Pražských služeb Jana Komrsková přivedla. Do dozorčí rady společnosti dosadila své další stranické kolegy z Prahy 10, Františka Krále a Jaroslava Vlka.

Český ekonom a auditor Lukáš Wagenknecht dorazil do štábu Pirátů. (21. září 2024)
Před budovou pražského magistrátu, v níž dnes zasedají zastupitelé, demonstrují od rána zaměstnanci Pražských služeb. (27. března 2025)
Zdeněk Hřib (Piráti) hovoří se zaměstnanci Pražských služeb, kteří demonstrují před budovou pražského magistrátu, v níž dnes zasedají zastupitelé. (27. března 2025)
Zdeněk Hřib (Piráti) a Jana Komrsková (Piráti). Před budovou pražského magistrátu, v níž dnes zasedají zastupitelé, demonstrují od rána zaměstnanci Pražských služeb. (27. března 2025)
23 fotografií

Spory mezi Komrskovou a Piráty a vedením PSAS trvají řadu měsíců, Piráti na dozorčí radě opakovaně navrhli odvolání šéfa firmy Patrika Romana s odůvodněním, že byl ve více případech ve střetu zájmů. Zástupci PSAS a jejích zaměstnanců naopak označili vyjádření Komrskové a snahy o odvolání ředitele za vyvrcholení jejího nepřátelského postoje vůči firmě. Odbory kvůli konfliktu vyhlásily dosud trvající stávkovou pohotovost.

Svou dlouhodobou nespokojenost s šikanou a politickým tlakem radní Komrskové vyjádřili na jaře zaměstnanci Pražských služeb v dopise primátorovi Bohuslavu Svobodovi (ODS). Pod dopis, kterým zaměstnanci vyjadřují odpor proti jednání Komrskové, se podepsalo kolem 1 500 zaměstnanců Pražských služeb.

Piráti tlačili na dozorčí radu Pražských služeb. Členové odmítli účast na jednání

Praha ke sporům založila pracovní skupinu, dosavadní jednání zatím vyhrocenou situaci neuklidnila. Piráti s opoziční Prahou Sobě a zastupitelkou a senátorkou Hanou Kordovou Marvanovou minulý týden požádali o svolání mimořádného zastupitelstva, kde se bude otázka PSAS řešit. Primátor Svoboda musí jednání svolat do 15 dnů od doručení žádosti.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Volby 2025 a poslední předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývá jich už jen pár. Diváci je mohou sledovat na obrazovkách CNN Prima NEWS, České...

SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?

Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

„Zuřivá reportérka“ a legendární pražské kavárny. Navštívili jsme podniky, které se zapsaly do historie

Praha byla už za první republiky městem kaváren, kde se setkávali spisovatelé, politici i umělci a studenti. Tradice se úplně neztratila, ale trochu ji kazí nešvar rychlé doby a rychlého kafe „to...

Plzeňský kraj v rozpočtu na rok 2026 počítá s penězi od státu na krajské silnice

Plzeňský kraj ve svém rozpočtu na příští rok počítá s tím, že dostane od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) peníze na opravy krajských silnic druhé...

30. září 2025  18:05,  aktualizováno  18:05

U Národního divadla se srazily dvě tramvaje. Provoz v centru stojí

V úterý podvečer se u pražského Národního divadla srazily dvě tramvaje a obě vykolejily. Na místě zasahují záchranné složky, probíhá vyšetřování nehody a odklízení škod. Provoz v centru města stojí,...

30. září 2025  18:52,  aktualizováno  19:37

VIDEOSTREAM ZDARMA: Analýza české pomoci Ukrajině

30. září 2025  19:18

Liberecký kraj založí firmu Nemocnice LK, může být základem zdravotního holdingu

Liberecký kraj založí novou obchodní společnost Nemocnice LK, která se v budoucnu může stát základem zdravotního holdingu. Založení společnosti s ručením...

30. září 2025  17:41,  aktualizováno  17:41

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Koalice Spolu završila kampaň v Brně happeningem, dorazily stovky lidí

Koalice Spolu dnes odpoledne završila kampaň do Poslanecké sněmovny v Brně na Moravském náměstí happeningem, dorazily stovky lidí. Premiér Petr Fiala (ODS)...

30. září 2025  17:31,  aktualizováno  17:31

VIDEOSTREAM ZDARMA: Výkupy pozemků vysokorychlostních tratí

30. září 2025  18:56

„Škoda není jen auto. Je to vzdělanost, práce a národní hrdost,“ říká superlídr Motoristů sobě Filip Turek

Filip Turek, europoslanec a lídr středočeské kandidátky a jedna z hlavních tváří Motoristů sobě, se netají tím, že chce do Poslanecké sněmovny přinést zdravý rozum místo ideologie. V rozhovoru mluví...

30. září 2025,  aktualizováno  20:26

Silničáři mají v Luži novou halu na posypovou sůl, budou tam míchat i solanku

Silničáři Pardubického kraje mají novou halu na posypovou sůl. Je v Luži na Chrudimsku v areálu cestmistrovství. Stála 17,7 milionu korun. Halu začne silniční...

30. září 2025  16:54,  aktualizováno  16:54

Řidič osobního auta srazil na Berounsku chodkyni, žena srážku nepřežila

Tragická nehodě se stala v úterý krátce před třetí hodinou odpolední nedaleko obce Hostomice na Berounsku. Osobní auto tam srazilo chodkyni, která následně zemřela. Řidič vyvázl bez zranění, zkoušky...

30. září 2025  18:12,  aktualizováno  18:30

Předseda dozorčí rady Pražských služeb porušil mlčenlivost, ukázal posudek

Předseda dozorčí rady firmy hlavního města Pražské služby (PSAS) Lukáš Wagenknecht porušil povinnost mlčenlivosti, když bez pověření poskytl interní právní stanovisko společnosti ke kontrole jiným...

30. září 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Plzeňský kraj připravuje obchvat tří obcí u Plzně a D5 za víc než miliardu Kč

Plzeňský kraj připravuje šestikilometrový obchvat Kyšic, Dýšiny a Chrástu poblíž Plzně za více než jednu miliardu Kč. Stavba, o niž obce usilují téměř 20 let,...

30. září 2025  16:42,  aktualizováno  16:42

Petr Fiala a volby 2025: Lidé si všímají, že jsem v politice neztloustnul. Mám víceméně stále stejnou váhu

Premiér a předseda ODS Petr Fiala sedí v předvolební kampani na více židlích. Nejen on, ale i ostatní politici přiznávají, že to není snadné ani psychicky, ani fyzicky.

30. září 2025  17:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.