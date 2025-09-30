Wagenknecht je spolu s dalšími pirátskými zástupci ve sporu s ostatními členy dozorčí rady a s vedením firmy. Wagenknecht to označil za snahu o účelovou dehonestaci.
Představenstvo firmy si dříve nechalo zpracovat právní posudek k otázce uzavírání dílčích smluv na základě předchozí rámcové smlouvy s firmou JAPOS-STAV. Posudek potvrdil správnost postupu firmy a zároveň vyvrátil kritiku členů dozorčí rady z řad Pirátů a náměstkyně primátora Jany Komrskové (Piráti), která má Pražské služby v gesci. I přes závěry posudku Wagenknecht poskytl informace externí právní kanceláři za účelem dalšího přezkoumání.
Tím však podle aktuálního posudku od právní kanceláře Baker & Mckenzie pro představenstvo porušil povinnost mlčenlivosti, protože dozorčí rada má sice jako kolektivní orgán pravomoc nahlížet do všech dokumentů firmy, ale ta se již nevztahuje na členy jednotlivě. Členové tedy podle právníků musí držet v tajnosti vše, co se na jednáních dozvědí o fungování společnosti a co má potenciál způsobit jí škodu, a nemůžou materiály poskytovat dalším stranám. V návaznosti na to byl odvolán z řízení zasedání rady.
|
Wagenknecht vynášel důvěrné informace z PSAS, dozorčí rada řeší další kroky
Wagenknecht to odmítl s tím, že se jedná o účelovou snahu ho diskreditovat. „Snahu o účelovou mediální dehonestaci mé osoby při kontrolní činnosti jsem už v životě několikrát zažil a scénář a motivace byly bohužel pokaždé stejné. Právo na právní pomoc je dokonce ústavně garantované a v obecné rovině nelze jakkoliv omezit práci člena kontrolního orgánu při jeho postupu s péčí řádného hospodáře při konzultaci s odborně erudovanou osobou. Výše uvedené platí, ať se to kontrolované osobě líbí, nebo nelíbí,“ uvedl.
Politizace městské firmy
„Zásadní je, kdy se konečně přestane politizovat dění ve firmě, a bude moci být standardně řízena. My jsme opakovaně navrhovali, aby si Pražské služby vzal po předchozích excesech a bojích gesční pirátské radní s vedením do gesce primátor, který by toho byl zárukou a bylo by možné normálně pracovat na tom, proč město služby vlastní,“ shrnul dění kolem PSAS místostarosta Prahy 8 Radomír Nepil (ANO).
Komrsková se podle kritiků společně se svými stranickými kolegy dlouhodobě snaží Pražské služby destabilizovat a získat v nich větší vliv. Na místo generálního ředitele se v minulosti pokusila dosadit blízkého spolupracovníka Petra Beneše (Piráti). Ten působil ve společnosti AVE, která je přímou konkurencí Pražských služeb, a přesto se účastnil interních jednání společnosti.
Poté, co se vyšel najevo jeho osobní vztah s Janou Komrskovou, byl přesunut do kanceláře Adama Zábranského (Piráti). Beneš ale nebyl jediným Pirátem, kterého do Pražských služeb Jana Komrsková přivedla. Do dozorčí rady společnosti dosadila své další stranické kolegy z Prahy 10, Františka Krále a Jaroslava Vlka.
Spory mezi Komrskovou a Piráty a vedením PSAS trvají řadu měsíců, Piráti na dozorčí radě opakovaně navrhli odvolání šéfa firmy Patrika Romana s odůvodněním, že byl ve více případech ve střetu zájmů. Zástupci PSAS a jejích zaměstnanců naopak označili vyjádření Komrskové a snahy o odvolání ředitele za vyvrcholení jejího nepřátelského postoje vůči firmě. Odbory kvůli konfliktu vyhlásily dosud trvající stávkovou pohotovost.
Svou dlouhodobou nespokojenost s šikanou a politickým tlakem radní Komrskové vyjádřili na jaře zaměstnanci Pražských služeb v dopise primátorovi Bohuslavu Svobodovi (ODS). Pod dopis, kterým zaměstnanci vyjadřují odpor proti jednání Komrskové, se podepsalo kolem 1 500 zaměstnanců Pražských služeb.
|
Piráti tlačili na dozorčí radu Pražských služeb. Členové odmítli účast na jednání
Praha ke sporům založila pracovní skupinu, dosavadní jednání zatím vyhrocenou situaci neuklidnila. Piráti s opoziční Prahou Sobě a zastupitelkou a senátorkou Hanou Kordovou Marvanovou minulý týden požádali o svolání mimořádného zastupitelstva, kde se bude otázka PSAS řešit. Primátor Svoboda musí jednání svolat do 15 dnů od doručení žádosti.