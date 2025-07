Vadil mi smradlavý stánek, ne lidé, hájí se youtuber MikeJePán. Přejet je prý nechtěl

Incident, který začal ve středu řešit Obvodní soud pro Prahu 1, se odehrál před rokem u petičního stánku umístěného na dohled od Strakovy akademie. Spor je o přesné datum – podle obžaloby se stal 25. června, osmadvacetiletý youtuber Mike Oganesjan však tvrdí, že k němu došlo o tři dny dřív.

„Před petičním stánkem, jehož hlavním cílem je demise vlády České republiky i pro nesouhlas s její zahraniční politikou podporující zasílání zbraní na Ukrajinu, vyhrožoval násilím přítomným osobám za jejich současného vulgárního označování,“ uvedla státní zástupkyně Katarína Kandová.

Poškozenými jsou podle ní dvě ženy a jeden muž, kteří u stánku stáli. Žalobkyně při přednesu obžaloby citovala, co konkrétně youtuber, který na místo přijel vozidlem, údajně prohlásil.

„Každopádně jste mě pěkně nas*ala, a tím pádem ne že to (myšlen byl petiční stánek upřesnila státní zástupkyně – pozn. red.) budeme tahat za autem, my tím žigulíkem zaparkujeme vevnitř, to vám říkám. Ještě předtím, než to odtáhneme za autem, zapálíme a přejedeme, tak vám sem do toho žigulíka zku*venýho zaparkuju, to vám garantuju, na to se těším,“ zní jedna jeho citace z videa, které mělo situaci zachytit.

Podle obžaloby pak řekl lidem u stánku ještě toto: „Vole, ku*va, myslel jsem si, že to vyřešíme bez násilí, že ukradneme ten stánek a nikoho nezraníme... no nic, mám dýmovnice v autě... stejně jako jsem vám dnes řekl, že se tady při ničení toho stánku bez problému dopustím přestupku i trestného činu, mně je to jedno. Je třeba udělat to tak, aby bylo docíleno výsledku. Mně je to jedno, já jdu přes mrtvoly, chápete to? Já jsem jen slíbil tomu Kytkovi, že tady nikoho nezraním jako člověka.“

Chtěl naštvat autem s ukrajinskou vlajkou

Státní zástupkyně je přesvědčena, že youtuber vyhrožoval násilím skupině obyvatel pro jejich politické přesvědčení a dopustil se také na veřejném místě výtržnosti. Protože je Oganesjan kvůli předchozímu odsouzení v podmínce, navrhuje mu deset měsíců za mřížemi.

„Neměl jsem v úmyslu nikoho přejet. Vyplývá to i z videa, kdy jsme tam toho žigulíka parkovali. Vedle mě seděla paní, která tady bude jako svědek, kdy ona mi říkala: ‚Hlavně to zabrzdi.‘ A já jsem jí říkal: ‚Jo, já jsem dal ručku i jsem zařadil kvalt.‘ Pokud bych měl v plánu kohokoliv přejíždět, neříkal bych, že mám zařazený rychlostní stupeň, což samo o sobě to auto brzdí, a ještě k tomu ruční brzdu,“ hájil se youtuber.

Oganesjan popsal, že ho jedna z žen u stánku namíchla popíráním války na Ukrajině, a chtěl jí to vrátit. „Věděl jsem, že je naštve, když vedle jejich petičního stánku zaparkujeme auto s ukrajinskou vlajkou, tak jsem to udělal,“ tvrdí.

Zároveň se pozastavil nad tím, že když byli „dezoláti“, jak je nazývá, tak vystrašení jeho jednáním, že se následující tři týdny neobrátili na policii. Ta je prý kontaktovala až na základě jeho podnětu.

Potvrdil, že měl na stánek spadeno. „Nám nevadily petice, vadilo nám, že to tam smrdí, že tam močili do PET lahví, že tam káleli do kýble a že se tam scházeli lidé, kteří byli v pátrání,“ vysvětloval.

Soudkyně Dana Šindelářová připomněla, že byl v souvislosti se svými aktivitami u stánku řešen devětkrát v přestupkovém řízení. „Drtivá většina kromě jednoho byla odložena. V jednom případě jsem za vulgarity dostal pokutu deset tisíc korun a uhradil jsem ji,“ reagoval Oganesjan.

Za vulgarity se chtěl omluvit, zapomněl

Že byl vulgární, přiznal i v nyní projednávané věci. Avizoval, že se za to jedné z poškozených žen v jednací síni omluví, což však nakonec neudělal. Při odchodu z jednací síně řekl, že na to zapomněl. Před soudem označil případ za „hloupost“ a dodal, že věc měla skončit v přestupkovém řízení.

V jednací síni stihla ve středu vypovídat ještě první z poškozených žen – Lenka Tarabová. Hlásí se k iniciativě Občanská neposlušnost, od dob covidu patří mezi odpírače roušek, zpochybňuje toto virové onemocnění i válku na Ukrajině.

Žena je přesvědčená, že Oganesjan za asistence kamery organizoval útoky na stánek účelově a konflikty s přítomnými vyvolával záměrně, aby měl na internetu vyšší sledovanost i zisk. „Čím víc urážek, tím víc se to jeho sledovatelům líbí,“ míní Tarabová.

„Nevyhrožoval přímo mně, ale vždycky to bylo cílené na celou skupinu. Používal slova jako zničím, odtáhnu, zapálím, půjdu přes mrtvoly. Jsem silný člověk, nedávala jsem to na sobě znát, ale bylo to psychicky náročné,“ popisovala.

Její zmocněnkyně žádala, aby uvedla, jak ji obžalovaný muž v průběhu návštěv stánku urážel. „Vyslechla jsem si asi třicetkrát, že jsem pohlavní orgán. Nejčastěji používanou vulgaritou je pí*a, pak že jsem zlodějka, blbá popíračka virů, že jsme bezďáci, dezoláti, dezinformátoři. Uráží mě to. Zvlášť, když to říká člověk ve věku mého nejstaršího syna,“ uvedla Tarabová s dodatkem, že se jí z youtubera dělá nevolno. Na část jeho dotazů odmítla odpovědět.

Oganesjan má předběžným nařízením zakázáno se k poškozeným přibližovat. U soudu se strany přely o to, jestli příkaz dodržuje. Youtuber zpochybňoval, že z něj dotyční mají skutečný strach, když ho prý „neustále vyhledávají“ – zmínil, že se někdo z nich měl fotit u cedule obce, v níž bydlí, nebo ho parodovat na internetu.

Hlavní líčení má pokračovat v druhé polovině července, kdy chce soudkyně vyslechnout další poškozené. V následném plánu jsou výpovědi řady svědků nebo přehrávání natočených videí.

Mike (dříve Mikael) Oganesjan pracoval v minulosti jako finanční poradce pro mezinárodní společnost OVB kritizovanou za nekalé obchodní praktiky. Později se zaměřil na tvorbu videí, v nichž provokoval a konfrontoval zasahující policisty nebo strážníky městské policie. Figuroval také v projektu pojistek proti dopravním pokutám. Soudy ale pojišťovnu zrušily jako nelegální.

Muž byl v letech 2022 až 2023 třikrát soudně trestán. Podmínky dostal za výtržnictví, přisvojení pravomoci úřadu, vydírání, nebezpečné vyhrožování a pomluvu. Na základě soudních rozhodnutí na něj má dohlížet probační služba.