Z 27 kolínských zastupitelů znovu kandiduje 23, ANO výrazně obměnilo listinu

Z 27 současných kolínských zastupitelů jich v komunálních volbách znovu kandiduje 23. Zatímco mandát obhajuje všech 16 zastupitelů starostova uskupení Změna pro Kolín, ze sedmi zastupitelů jediného opozičního hnutí ANO 2011 se o mandát ucházejí jen tři. Letošní volby rozhodnou, zda Změna pro Kolín, která stojí v čele města nepřetržitě od roku 2010, prodlouží své vedení do pátého volebního období. Její lídr, starosta Michael Kašpar, současně kandiduje do Senátu. Vyplývá to z údajů na webu volby.cz. Komunální volby budou 9. a 10. října.
O 27 míst v kolínském zastupitelstvu letos usiluje 202 lidí na devíti kandidátních listinách. Před čtyřmi lety kandidovalo rovněž devět uskupení, platných kandidátů ale bylo 216. Z letošních kandidátek je plných sedm, Piráti postavili 11 kandidátů a sdružení Demokratické strany zelených Za práva zvířat a nezávislých dva.
Změnu pro Kolín vede stejně jako před čtyřmi lety Michael Kašpar. Za ním následují první místostarostka Iveta Mikšíková a druhý místostarosta Roman Šulc. Změna zachovala většinu své kandidátky, opakuje se na ní 22 z 27 jmen.
Výrazně větší proměnou prošla kandidátní listina ANO 2011, z roku 2022 se na ní opakuje pouze šest jmen. Ze sedmi současných zastupitelů znovu kandidují lídr Roman Škrabánek, Jana Kuncířová a Dita Mlynářová. Na kandidátce naopak nejsou Karel Kárník, Alexander Mensatoris, Josef Musil ani Martin Volšan. Za Škrabákem nově následují Milan Jeneš, advokát Martin Krumich, specialistka na sociální služby Eva Dobiašová a lékař Pavel Moučka.
Volbu pro Kolín opět vede zastupitel Tomáš Růžička, dvojkou zůstává zastupitel Lukáš Wagenknecht. Kolíňáky – SEN pro Kolín vede radní Jan Pospíšil, za ním kandiduje dosluhující senátor Pavel Kárník. Čtvrtý je další současný zastupitel Jiří Tuček. Na listině je také někdejší olympijská atletka Kateřina Šafránková a kreslíř a humorista Jaroslav Skoupý.
Koalici ODS, TOP 09 a nestraníků vede učitelka Štěpánka Štiková. Před čtyřmi lety byl lídrem Martin Smetana, který letos kandiduje ze třetího místa. Piráty znovu vede podnikatel Svatopluk Boček. Společnou kandidátku letos vytvořily SPD, KSČM a SOCDEM, v čele stojí Tomáš Finger. Nově kandiduje uskupení Budoucnost pro Kolín vedené projektovým manažerem Petrem Uhlířem. Na jeho listině jsou například bývalý automobilový závodník Jiří Švec a někdejší profesionální cyklista Miloš Fišera.
Nejmladšími kandidáty jsou devatenáctiletí studenti Anežka Holá a Tomáš Kováč na kandidátce Pirátů. Nejstaršími jsou dva dvaaosmdesátiletí kandidáti, Jan Martin Ječmínek za ODS, TOP 09 a nestraníky a Jaroslav Kupr na společné kandidátce SPD, KSČM a SOCDEM.
V komunálních volbách v roce 2022 zvítězila Změna pro Kolín se ziskem 49,83 procenta hlasů a 16 mandátů. Druhé ANO získalo sedm křesel, Kolíňáci a Volba pro Kolín po dvou. Koalici následně vytvořily Změna pro Kolín, Kolíňáci a Volba pro Kolín, které měly dohromady 20 zastupitelů.