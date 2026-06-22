Z projektů na zvelebení M.Boleslavi nejvíc bodoval mobiliář v lesoparku Štěpánka

Z návrhů obyvatel na zlepšení života v Mladé Boleslavi získaly největší podporu obnova mobiliáře v lesoparku Štěpánka, chytré skříňky na sportovištích a amfiteátr v Novém parku. Obyvatelé o tom rozhodli hlasováním v letošním ročníku participativního rozpočtu, do kterého se zapojilo téměř 2500 lidí. Vybírali ze čtyř návrhů, rada města minulý týden schválila uskutečnění prvních dvou, informovala dnes na webu mluvčí města Šárka Charousková.
Největší podporu získala první etapa obnovy mobiliáře v lesoparku Štěpánka, kde budou postupně nahrazeny lavičky a odpadkové koše novými. Chytré skříňky na sportovištích mají umožnit bezplatné půjčování sportovního vybavení prostřednictvím mobilní aplikace. K zapůjčení by měly být například míče, rakety, sítě a další sportovní potřeby. Odhadované náklady na každý projekt činí 500.000 korun. "V případě amfiteátru je nutné ještě situaci důkladně prověřit, sladit tento projekt s celkovou plánovanou koncepcí Nového parku a najít vhodné umístění, které bude zdejším obyvatelům nejlépe vyhovovat," uvedla Charousková.
Na participativní rozpočet, který ve městě funguje od roku 2020, jsou stejně jako loni vyčleněny dva miliony korun, polovinu městu přispěje Nadační fond Škoda Auto. V minulých letech díky nápadům místních přibylo například molo na Klenici, poeziomat na Krásné louce nebo památník na místě bývalé synagogy. V loňském ročníku lidé podpořili venkovní trampolíny a renovaci dětského hřiště v Novém parku, opravu pomníku v Čejeticích a sochu rytíře Jana z Michalovic v Michalovicích.